10 Mart'ta altın fiyatlarındaki son durum

Bugün altın fiyatları yüzde 0,5 artarak 5 bin 174 dolara yükseldi. Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle altın onsunda olumlu bir seyir gözlemleniyor.
Altının onsu, yüzde 0,5 artışla 5 bin 174 dolardan işlem görüyor.
Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesinin ardından gerileyen petrol fiyatları ve artan risk iştahının etkisiyle pozitif seyrediyor.
Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 azalışla 44,0390'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,0730'tan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 7 bin 329 lira
Çeyrek altın: 12 bin 429 lira
Cumhuriyet altını: 50 bin 645 lira
Tam altın: 49 bin 734 lira
Yarım altın: 24 bin 856 lira
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi