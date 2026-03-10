Abone ol: Google News

10 Mart'ta altın fiyatlarındaki son durum

10 Mart'ta altın fiyatlarındaki son durum
Bugün altın fiyatları yüzde 0,5 artarak 5 bin 174 dolara yükseldi. Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle altın onsunda olumlu bir seyir gözlemleniyor.

Altının onsu, yüzde 0,5 artışla 5 bin 174 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesinin ardından gerileyen petrol fiyatları ve artan risk iştahının etkisiyle pozitif seyrediyor.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 azalışla 44,0390'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,0730'tan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 329 lira

Çeyrek altın: 12 bin 429 lira

Cumhuriyet altını: 50 bin 645 lira

Tam altın: 49 bin 734 lira

Yarım altın: 24 bin 856 lira

