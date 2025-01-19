10 soruda 5G'de merak edilenler

AA

Türkiye, iletişim hizmetlerinde son 20 yılda önemli ivme yakalarken, bu yıl ihalesi yapılıp 2026'da kullanılma sunulması planlanan 5G ile yeni bir döneme girilecek.

1991'de araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanışan Türkiye'de, internet kullanımı 1993'te, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisi de 1994'te kullanılmaya başlandı.

Sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'ye geçen Türkiye, 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisi sayesinde yeni imkanlara kavuştu.

HIZ VE HİZMET ÖN PLANDA

Türkiye ile birlikte dünyanın bu dönemde kullanmaya başladığı her yere kesintisiz iletişim sağlamak için geliştirilen bu teknolojide hız ön plana çıkarken farklı hizmetler de önem kazandı.

Yüksek veri hızı, yüksek sistem kapasitesi ve düşük gecikme süresiyle dikkati çeken 5G'ye ilişkin merak edilen 10 soru ve cevabı şöyle:

5G NEDİR?

Yeni nesil kablosuz telefon teknolojisidir.

5G İHALESİNİ KİM YAPACAK, İHALEYE KİMLER KATILABİLECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 5G için ihale yapılacak. Türkiye'yi yeni teknolojiyle tanıştırmaya hazırlanan BTK, 5G için teknik ve yetkilendirme çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlayacak.

BTK tarafından yapılacak ihaleye ülkede hizmet veren tüm operatörler katılabilecek.

5G İÇİN HANGİ FREKANSLAR İHALE EDİLECEK?

Bu amaçla 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz’deki frekansları hazır hale getirildi.

İNDİRME HIZI ARTACAK

5G NE GETİRECEK?

5G, sadece daha hızlı bir bağlantı değil, aynı zamanda daha akıllı, daha güvenilir ve daha kapsayıcı bir dijital ekosistemin temel taşı olacak.

İndirme hızlarını saniyede 10 gigabit hıza çıkaracak 5G, 4G'ye kıyasla daha yüksek radyo frekanslarını kullanacak.

5G TÜRKİYE'DE KULLANILIYOR MU?

5G teknolojisi, Türkiye'de de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 noktada test amaçlı kullanılıyor.

5G DAHA HIZLI

5G'NİN 4,5G'DEN FARKI NEDİR?

5G teknolojisiyle gerçek şebekelerde saniyede 4,7 gigabit hıza, laboratuvar ortamında ise saniyede 7,5 gigabit hıza ulaşıldı. Yani 5G, 4,5G'den yaklaşık 10 kat daha hızlı olacak.

5G TEKNOLOJİSİNDE YERLİ ÜRÜNLER KULLANILACAK MI?

5G mobil haberleşme teknolojisi kapsamındaki ekipman ve teçhizatın yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçiler tarafından üretilmesi için çalışmalar yapılıyor.

5G NASIL AKTİF EDİLİR?

Öncelikle 5G uyumlu cihaz ve 4,5G/5G uyumlu SIM karta sahip olunması, ardından 5G'ye kayıt olunması gerekiyor.

5G'YE GEÇİNCE TELEFONLARIN EKRANLARINDA HANGİ İFADE YER ALACAK?

Telefon ekranlarında LTE yerine 5G ifadesi kullanılacak.

2026'DA KULLANIMDA

5G NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Bu yıl ihalesi yapılacak 5G, 2026'da hem vatandaşların hem de sanayinin hizmetine sunulacak.