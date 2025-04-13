10 soruda afetlere karşı devlet destekli tarım sigortası

AA

Son dönemde iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, tarım alanında ürünlerin sigortalanmasını öne çıkardı.

Tarım sigortaları, günümüzde hem üretici hem de tüketici açısından kritik önem taşıyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi kanunla düzenlenerek, uygulanmaya başlandı.

Kanun kapsamına alınan risklerle ilgili yapılacak sigorta sözleşmelerinde standardın sağlanması, riskin en iyi koşullarda transferi için uygun ortam oluşturulması, oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi ve tarım sigortalarının geliştirilerek yaygınlaştırılması amacına yönelik bir sigorta havuzu kuruldu.

SİGORTA HAVUZUNDA TARSİM YETKİLİ

Bu havuza ilişkin tüm iş ve işlemler TARSİM tarafından yürütülüyor.

Bu kapsamda tarım ürünleri, aralarında deprem, yangın ve dolunun da olduğu belli risklere bağlı olarak sigortalanabiliyor.

DON OLAYLARI ARTTI

Nisanda soğuyan havanın etkisiyle bazı bölgelerde son dönemin en büyük don olaylarından birinin yaşanması ve iklim değişikliğiyle ilgili süreçler de çiftçiler için tarım sigortalarının önemini bir kat daha artırdı.

10 SORU 10 CEVAP

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgilere göre, tarım sigortalarına ilişkin merak edilen 10 soru ve cevapları şöyle:

1- TARSİM TARAFINDAN HANGİ BRANŞLARDA VE OLAYLARDA SİGORTA ÖDEMESİ YAPILIYOR?

TARSİM'de bitkisel ürün, köy bazlı verim, gelir koruma, sera, büyükbaş hayvan hayat, küçükbaş hayvan hayat, kümes hayvanları hayat, su ürünleri hayat, arıcılık, ipek böceği ve gelir koruma branşlarında sigorta ödemeleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, dolu riskiyle birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, taşıt çarpması, deprem, sel ve su baskını ek risklerinin neden olduğu miktar kaybı ve dolu riskinin sebep olduğu kalite kaybıyla isteğe bağlı olarak don riskinin ürünlerde neden olduğu miktar kaybı güvence altına alınabiliyor.

2 - DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI İÇİN BAKANLIK KAYIT SİSTEMİNE KAYDOLMA ŞARTI VAR MI?

Üreticilerin, bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinde, branş bazında Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydolmaları ve bilgilerini her yıl güncellemeleri gerekiyor.

3 - TARIM SİGORTASI POLİÇESİ NASIL YAPTIRILIR?

TARSİM poliçeleri, Tarım Sigortaları Havuzu adına sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri tarafından düzenlenebiliyor.

4 - TAHMİNİ PRİM NASIL HESAPLANIR?

Tahmini prim hesaplamaları "www.tarsim.gov.tr" internet sitesinden, "Online Prim Hesabı" menüsünden yapılabiliyor. Burada hesaplanan primler parsel bazında poliçe tanzimi sırasında hesaplanacak primlerle farklılık gösterebiliyor.

5- ÜRETİCİNİN ÖDEYECEĞİ PRİMLER BELİRLENİRKEN HANGİ KRİTERLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUYOR?

Uzun yıllara dayalı istatistiksel veriler, aktüeryal çalışmalar, her bir riskin ürün ve lokasyon bazında hasar-prim dengesi, hasar büyüklüğü ve hepsinden önemlisi primlerin üretici tarafından ödenebilirliği dikkate alınarak gerekli düzenlemeler sigortacılık esaslarına dayalı yapılıyor.

6 - TARIM SİGORTALARINDA POLİÇE BİLGİLERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER NASIL YAPILABİLİR?

Poliçe satın alınan acenteye başvurularak, gerekli değişiklik talebi iletilebilir. Talebin uygun bulunması halinde ilgili değişiklikler gerçekleştirilebilir.

7- TARIM SİGORTALARINDA POLİÇEYLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER VE POLİÇE İPTALİ YAPILABİLİR Mİ?

İptaller için TARSİM'e sigorta şirketi aracılığıyla yazılı olarak başvurulması gerekiyor.

8 - ÜRÜN HASADA YETİŞMEZSE POLİÇE SÜRESİ BİTMEDEN POLİÇE NASIL UZATILIR?

Poliçe bitiminden önceki 15 günlük sürede poliçenin yenilenmesi için acenteye başvurulabilir.

9 - TARIM SİGORTASINDA PRİM İNDİRİMİ UYGULANIYOR MU?

Sigorta branşlarında tarife ve talimatlarda belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla poliçe primi üzerinden farklı indirim oranları uygulanıyor. Tüm sigorta branşlarında, prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda yüzde 5 peşin ödeme indirimi, sigorta yaptıran yetiştiricinin yaşının 40 ve altında olması halinde poliçe primi üzerinden yüzde 5 genç çiftçi indirimi yapılıyor. Sigorta yaptıran yetiştiricinin kadın olması halindeyse yüzde 10 indirim yapılırken engelli, şehit ve gazi yakınlarına ve sözleşmeli üretim kapsamında da çeşitli indirimler uygulanıyor.

10 - HASAR TAZMİNATI NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Sigortalarda hasar dosyasındaki tüm işlemleri tamamlanarak, kesinleşmiş olan tazminat miktarı en geç 30 gün içinde sigortalıya ödenir. Bitkisel Ürün Sigortası branşının özelliğinden dolayı tazminat, her halükarda poliçe bitiş tarihinden (hasat tarihinden) önce ödeme yapılmaz. Ancak yüzde 100 tam hasarlarda poliçe vadesinden önce de ödeme yapılabilir. Tazminat alacağı bulunan gerçek ve tüzel kişiler Ziraat Bankası nezdinde hesabı bulunuyorsa banka şubelerinden hasar tazminatını alabilir. Ziraat Bankasında hesabı olmayan tazminat sahipleri ise merkezi ödeme sistemi üzerinden hasarlarını tahsil edebiliyor.