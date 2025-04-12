İbrahim Yumaklı: Tarihimizin en büyük 'zirai don' olaylarından birini yaşadık

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Türkiye, son günlerde ani hava değişimlerinin yol açtığı şiddetli zirai don felaketiyle sarsıldı.

Hava sıcaklıklarının yer yer -15 dereceye kadar düşmesi, özellikle 10-12 Nisan tarihlerinde birçok bölgede tarım ürünlerini ciddi şekilde etkiledi.

Bu durum, 2014’teki büyük zirai don olayından sonra ülkenin karşılaştığı en yıkıcı felaketlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Birçok üreticinin mahsulü zarar gördü, çiftçiler büyük mağduriyet yaşadı.

"TARİHİMİZİN EN BÜYÜK ZİRAİ DON OLAYI"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşanan bu felakete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mart ve nisan aylarında, özellikle son 3 günde hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu don, kar yağışı ve dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi. Maalesef, tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

"HER ZAMAN ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Bakan Yumaklı, bakanlık ekiplerinin 7/24 sahada olduğunu ve zarar tespit çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı.

Üreticilere seslenen Yumaklı, “Don ve doludan etkilenen üreticilerimiz Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerimize, sigortalı üreticilerimiz ise ALO TARSİM 172 ihbar hattına ve acentelerine hasar ihbarında bulunabilir. Bakanlık olarak, üretimin devamlılığını sağlamak için her zaman olduğu gibi üreticilerimizin yanındayız” dedi.

Yumaklı, paylaşımını, “Rabb’im memleketimizi her türlü afetten korusun” ifadesiyle tamamladı.