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    13 ilde 32 taşınmaz özelleştirilecek

    ADÜAŞ'ın 13 ilde bulunan 32 taşınmazının satış yöntemiyle özelleştirileceği açıklandı.
    • 02.12.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 09:36
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    13 ilde 32 taşınmaz özelleştirilecek

    Kurumların taşınmazlarının özelleştirme yolu ile satışına bir yenisi daha eklendi.

    Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ), 13 ilde bulunan 32 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirileceğini duyurdu.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre; Ağrı, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Erzincan, Kars, Kastamonu, Muş, Samsun, Tekirdağ ve Tokat'ta bulunan 32 taşınmaz özelleştiriliyor.

    4,9 milyon lira geçici teminat bedeli isteniyor

    Tüm taşınmazlar toplam yaklaşık 4,9 milyon lira geçici teminat bedeli üzerinden özelleştirilecek.

    Reuters'in haberine göre, ihalelerin son teklif tarihi 26 Aralık ile 5 Ocak 2023 tarihleri arasında değişiyor.

    13 ilde 32 taşınmaz özelleştirilecek #1


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