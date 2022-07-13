13 Temmuz'da, altının gramı 965 lira

Altının gram fiyatı, Kurban Bayramı sonrasında güne yükselişle başlamasının ardından 965 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 961,1 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 1.583 lira

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 965 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.583 lira, Cumhuriyet altını da 6.468 liradan satılıyor.

Serbest piyasada 22 ayar bilezik gramı 886 lira, tam altın 6 bin 393 lira ve yarım altın ise 3 bin 197 liradan işlem görüyor.

Altının onsu düşüyor

Altının ons fiyatı, bugün 1.722,6 dolar ile Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.725,6 dolardan işlem görüyor.

"Altın fiyatlarının oynaklığı artabilir"

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli belirleyicilerden olan enflasyon verilerinin altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Destek ve direnç noktası

AA'nın haberine göre bugün ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.