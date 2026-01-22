14. Çalışma Meclisi Toplantısı Ankara'da başladı! Dijital dönüşüm konuşuluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 96/E maddesi uyarınca, belirlenen gün ve gündem çerçevesinde toplanarak çalışma hayatına ilişkin konularda inceleme ve değerlendirmelerde bulunmakla görevli Çalışma Meclisi’nin 14’üncüsü, “Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm” ana temasıyla toplandı.

Toplantıya; Uluslararası Çalışma Örgütü, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"SOSYAL DİYALOG ESAS ALINIYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çalışma barışını ve sosyal diyaloğu esas alan çalışmalara imza atılacağını aktardı.

"DEĞİŞİME DİRENMEK YERİNE DEĞİŞİMİ YÖNETMEMİZ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da 14. Çalışma Meclisi Toplantısı'nın açılışında kürsüye gelerek, bütün mesleklerin yapılış biçiminin değiştiğini, bazı mesleklerin ortadan kalkacağını ancak dijital değişime ayak uyduranların kalıcı olduğunu belirterek şöyle konuştu: