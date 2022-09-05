Nureddin Nebati: Önümüzdeki aylarda enflasyon hız kesecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK'in açıkladığı ağustos ayı enflasyon verisinin ardından bir mesaj yayınladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre enflasyon aylık 1,46 ve yıllık ise yüzde 80,21 oldu.

"Önümüzdeki aylarda enflasyon hız kesecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter adresinden bir mesaj yayınlayarak, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz." dedi.

"Enflasyonla mücadeleye devam"

Bakan Nureddin Nebati mesajında şunları belirtti:

"Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz. Bizler, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Tercih, yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana

Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artmıştır.

Dünya yüksek enflasyonla boğuşuyor

Dünyanın en büyük ekonomileri enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuşuyor. Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar." dedi.