Küresel piyasalar karışık seyirde

Yaşanan gelişmeler küresel piyasaların seyrini belirlerken enflasyon baskısı ve tedarik zincirinde yaşanan olumsuzluklar piyasalara da karışıklık olarak yansıdı.

Küresel piyasalar, dünya genelinde artış eğiliminde olan koronavirüs salgını vakalarına ilişkin tedirginliklerle haftaya karışık bir seyirle başlarken, açıklanmaya devam eden 3. çeyrek şirket finansal sonuçları hafta boyunca pay piyasalarında yatırımcıların odağında olacak.

Öte yandan piyasaların odağında yer alan bir diğer konu olan enflasyonla ilgili olarak ise ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları takip edildi. Yellen, enflasyonun 2022'nin ortalarına kadar devam edebileceğini, ancak durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.

Bu hafta Japonya ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararları gündemin en önemli maddeleri arasında yer alırken, iki bankanın da faiz oranlarını ve destekleyici politika tutumunu değiştirmesi beklenmiyor.

BRENT PETROLÜN FİYATI 9 HAFTADIR YÜKSELİYOR

Brent petrolün varil fiyatı, üst üste 9 haftalık yükseliş eğiliminin ardından yeni haftaya da değer kazancıyla başlayarak 85,4 dolardan işlem görürken, dolar endeksi ise 93,5 seviyesinde bulunuyor.

NEW YORK BORSASINDA ENDEKSLER KARIŞIK SEYREDİYOR

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,21 yükseldi. New York borsasında bugün endeks vadeli işlem kontratlarının yatay seyrettiği görülüyor.

İNGİLTERE BORSASI DEĞERLENDİ

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1660

Euro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1660 seviyelerinde bulunuyor.

ASYA PİYASALARI JAPONYA HARİÇ POZİTİF İLERLEDİ

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,88 azalırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,38, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Yurt içinde, cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,68 artışla 1.479,93 puandan tamamlarken, böylece 19 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını yapmış oldu.

DOLAR/TL 9,74

Dolar/TL ise cuma günü uluslararası piyasada yüzde 0,89 artışla 9,6021'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,74 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı ayrışmalara neden olabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.460 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, ekim ayı kapasite kullanımı

10.00 Türkiye, ekim ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, ekim ayı sektörel güven endeksleri

11.00 Almanya, ekim ayı IFO iş ortamı güven endeksi

15.30 ABD, eylül ayı Chicago ulusal aktivite endeksi

17.30 ABD, ekim ayı Dallas Fed imalat aktivite endeksi