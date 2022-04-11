Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Küresel piyasalar jeopolitik riskler, Fed'in faiz artışı ve enflasyon nedeni ile dalgalı seyir içinde iken Borsa İstanbul'un gün ortasındaki artışı dikkati çekti.

Yükseliş eğilimi içindeki BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.434,38 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, altı haftalık yükseliş eğiliminin ardından yedinci haftanın ilk işlem gününde, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,51 ve 36,21 puan değer kazanarak 2.429,61 seviyesine çıktı.

İşlem hacmi 27 milyar lira oldu

AA'nın haberine göre toplam işlem hacmi 27 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,27, holding endeksi yüzde 2,68 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,60 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,72 ile turizm oldu.

Türkiye ve Batılı ülkelerin ilişkisi TL'ye yansıyor

Rusya-Ukrayna savaşının riskler kadar fırsatları da beraberinde getirdiğine değinen analistler, Türkiye ile Batılı devletler arasında son dönemde iyiye giden ilişkilerin de Türk Lirası varlıkları desteklediğini dile getirdi.

Borsa İstanbul destek ve direnç konumu

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimalinin de düşük seyreden risk iştahında önemli rol oynadığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.450 puanın direnç, 2.340 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.