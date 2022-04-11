Petrol
99.79
-2.91%
Euro
16.08
0.19%
Dolar
14.74
-0.04%
Altın
927.76
0.47%
Borsa
2439
1.89%
Bitcoin
614.394
-3.10%
BTXN Coin
31.62
-0.97%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

    Küresel piyasalar jeopolitik riskler, Fed'in faiz artışı ve enflasyon nedeni ile dalgalı seyir içinde iken Borsa İstanbul'un gün ortasındaki artışı dikkati çekti.
    • 11.04.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 13:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

    Yükseliş eğilimi içindeki BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.434,38 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

    Tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, altı haftalık yükseliş eğiliminin ardından yedinci haftanın ilk işlem gününde, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,51 ve 36,21 puan değer kazanarak 2.429,61 seviyesine çıktı.

    İşlem hacmi 27 milyar lira oldu

    AA'nın haberine göre toplam işlem hacmi 27 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,27, holding endeksi yüzde 2,68 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,60 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,72 ile turizm oldu.

    Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü #1

    Türkiye ve Batılı ülkelerin ilişkisi TL'ye yansıyor

    Rusya-Ukrayna savaşının riskler kadar fırsatları da beraberinde getirdiğine değinen analistler, Türkiye ile Batılı devletler arasında son dönemde iyiye giden ilişkilerin de Türk Lirası varlıkları desteklediğini dile getirdi.

    Borsa İstanbul destek ve direnç konumu

    Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimalinin de düşük seyreden risk iştahında önemli rol oynadığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.450 puanın direnç, 2.340 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.


    İlginizi Çekebilir

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Dirk Kuyt ringe adım atıyor
    Dünyadan futbol

    Dirk Kuyt ringe adım atıyor

    Hamilelere idari izin kalktı mı, devam ediyor mu? Resmi Gazete'de açıklandı!
    Yaşam

    Hamilelere idari izin kalktı mı, devam ediyor mu? Resmi Gazete'de açıklandı!

    Görüş Bildir