19'uncu G20 Liderler Zirvesi'nde liderler bir araya gelecek

AA

G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği'nin liderlerini ağırlayacak Rio De Janeiro kenti de zirveye hazır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı G20 Liderler Zirvesi, 18 Kasım Pazartesi günü Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başlayacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Zirve öncesi kentte güvenlik önlemleri artırıldı.

Zirveye özel olarak şehir merkezinde 8 bin askeri personel görevlendirildi ve kapsamlı bir güvenlik tatbikatı yapıldı.

G20'ye ev sahipliği yapacak Modern Sanat Müzesi'nin etrafı bariyerlerle kapatıldı, yol kenarlarına zırhlı araçlar ve silahlı askerler yerleştirildi.

Liderlerin Modern Sanat Müzesi'ne geçiş saatlerinde kentteki bazı caddelerde kısıtlamalara gidilecek, bazı yollar trafiğe kapatılacak.

ZİRVEDE 3 ANA OTURUM DÜZENLENECEK

Karşılama töreni ve aile fotoğrafının ardından Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtımı yapılacak, İttifak'a katılan ülkeler ve uluslararası teşkilatlar açıklanacak.

Liderler, daha sonra Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumunda katılımcılara hitap edecek.

Zirve kapsamında; Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın yer aldığı danışma ve koordinasyon platformu MIKTA'nın liderleri de bir araya gelecek.

Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu Oturumu

Liderler, zirvenin ilk gününde, Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu Oturumu'na da katılacak.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu

Zirvenin ikinci gününde ise Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu gerçekleştirilecek.

Kapanış oturumunun ardından Brezilya, dönem başkanlığını Güney Afrika'ya devredecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Öte yandan zirveye katılan liderlerin, muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek, ülke ilişkileri ve kriz bölgelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.