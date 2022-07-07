Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Güne pozitif başlayan küresel piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları takip edilecek.

Yüksek enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan ABD ekonomisinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önceliği enflasyona verdiği görülüyor.

Küresel piyasalarda, Fed'in son toplantısına ait tutanakların bankanın enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesi ile pozitif bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündemi takip edilecek.

FOMC tutanakları piyasaya açıklandı

Dün açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları, bankanın yüksek enflasyonun devam etmesi halinde para politikasında "daha kısıtlayıcı" olabileceğini gösterdi.

Tutanaklarda, "Üyeler, ekonomik görünümün kısıtlayıcı bir politika duruşuna geçmeyi gerektirdiği konusunda hemfikirdi ve yüksek enflasyon baskılarının devam etmesi halinde daha da kısıtlayıcı bir duruşun uygun olabileceği ihtimalini kabul ettiler." değerlendirmesi yer aldı.

Tutanaklarda, birçok katılımcının, Komitenin politika duruşunu gerektiği gibi ayarlama kararlılığının sorgulamaya başlanması halinde yüksek enflasyonun kalıcı hale gelebileceği yönünde önemli bir riskin bulunduğunu değerlendirdiği aktarıldı.

Enflasyonun kalıcı hale gelme riski

Fed yetkililerinin temmuz ayı toplantısında 50 veya 75 baz puanlık bir faiz artışının uygun olacağı görüşünde olduğuna işaret edilen tutanaklarda, yetkililerin birçoğunun enflasyonun kalıcı hale gelme riskini gördüğü kaydedildi.

Brent petrolün varil fiyatı 99,7 dolar

Brent petrolün varil fiyatı dün de değer kaybederek yüzde 3 düşüşle 98,8 dolara gerilese de, Fed'in resesyonu henüz ikinci planda tuttuğuna ilişkin değerlendirmeler yeni günde petrol fiyatlarını destekliyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 0,8 artışla 99,7 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı 1.739 dolar

Altının ons fiyatı da dün yüzde 1,5 azalışla 1.739 dolara inmesinin ardından, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.745 dolardan satılıyor.

Euro/dolar paritesi yatırımcıların odağında

Avrupa'da pay piyasaları dün pozitif bir seyir izlerken, son 20 yılın en düşüğüne gerileyen euro/dolar paritesi yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

Fed'in şahin politikalarını agresif şekilde devam ettirebileceğine işaret eden FOMC tutanakları sonrası güçlenmeye devam eden dolar karşısında son 20 yılın en düşüğü olan 1,0162'ye gerileyen avro/dolar paritesi yeni günde 1,0210 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları karışık seyirde

Dün, bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,56, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,03 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de yüzde 1'i aşan yükselişle başladı.

Dolar/TL 17,2420

Dolar/TL dün yüzde 1,3 artışla 17,2271'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,2420 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Fed'in toplantı tutanaklarının ardından bugün yatırımcıların odağına ECB'nin son toplantısına dair detayların yerleştiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: