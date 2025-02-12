Türkmen gazı, Türkiye'deki kullanıcılara sunulacak

AA

Dün, Türkmen gazının Türkiye'ye geleceğini belirtilerek, BOTAŞ ile Türkmengaz arasında anlaşma imzalandığını duyuruldu.

İlk değerlendirmeler, Avrupa'ya gaz akışının Türkiye üzerinden yapılacağı yönünde oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün Türkmen gazının Türkiye'ye tedarikine ilişkin bir açıklama daha yaptı.

Bayraktar, bu yıl itibarıyla, yıl sonuna kadar devam edecek tedarik sürecinde 1,3 milyar metreküplük bir doğalgazı Türkiye'deki kullanıcılara sunulacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyaretine eşlik eden Bayraktar, Türkiye ile Türkmenistan arasında tarihi olarak nitelendirilen doğalgaz anlaşması konusunda değerlendirmede bulundu.

"UZUN ŞÜREDİR ÇALIŞIYORUZ"

Bayraktar, doğalgazın Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelmesinin uzun zamandır çalıştıkları bir konu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Zira biz Türkiye'nin gaz tedarikini farklılaştırmak, çeşitlendirmek istiyoruz. Farklı ülkelerden gazımızı tedarik etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu, planın bir parçası. Bu anlamda biz uzun zamandır aslında gerek gazlaştırma tesisleriyle LNG şeklinde farklı ülkelerden gaz alabilmeyi sağladık. Böyle bir tedarik yoluna gittik ama onun dışında 20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla Türkiye, kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak. Bu bir ilk bizim için. Aslında 1998'lere kadar dayanan bir konu fakat neredeyse 30 yıla yakın bir süredir maalesef bir metreküp gaz bile Türkmenistan'dan Türkiye'ye ulaşmamıştır. İnşallah 1 Mart itibarıyla bu aşılmış olacak.

"DOĞALGAZI GÜRBULAK'TAN TESLİM ALACAĞIZ"

Türkiye'nin, Türkmenistan'ın İran'a teslim edeceği gazı, İran üzerinden swap yoluyla İran-Türkiye doğalgaz bağlantı noktasında Gürbulak'tan teslim alacağını ve gazın ülkede kullanılmaya başlanacağını bildiren Bayraktar, "Temelde çeşitlendirme, gazın maliyetini düşürme, dolayısıyla daha rekabetçi bir gaza sahip olabilme, tedarikine sahip olabilme noktasında bizim için çok önemli bir anlaşma." ifadelerini kullandı.

"ÇEŞİTLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Çeşitlendirmeyle alakalı çalışmalara devam edeceklerini anlatan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkmenistan aslında çok önemli bir gaz tedarikçisi, üreticisi. O kaynakların Türkiye'ye gelebilmesi, Türkiye üzerinden özellikle buna ihtiyaç duyan Avrupa'ya gidebilmesi de önem arz ediyor. Bu anlamda altyapımız buna hazır ama özellikle burada temel kısıt noktalarından biri Hazar'ın statüsü ve geçişi. Yani Hazar geçişli bir boru hattına sahip olduğumuz durumda çok daha yüksek miktarlarda yani Türkiye için de Avrupa için de önemli miktarlarda bir gazı tedarik etme şansımız olacak.

DOĞALGAZ TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARA DA SUNULACAK

Burada nihai hedef, varmak istediğimiz nokta esas itibarıyla budur. Bu yıl itibarıyla, yıl sonuna kadar devam edecek bu tedarik sürecinde 1,3 milyar metreküplük bir doğalgazı inşallah Türkiye'deki kullanıcılara sunacağız.

"İTHALAT VE İHRACATLA ALAKALI FARKLI ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Bayraktar, "başka ülkelerle beklenen yeni anlaşmaların olup olmadığına" ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

Şu anda gerek ithalatla gerek ihracatla alakalı farklı çalışmalarımız var. Avrupa'nın ciddi anlamda gazla alakalı beklentileri var. Çok yakın bir zamanda Slovakya Başbakanı Sayın Fico, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ziyaret etmişti. Onların özellikle Ukrayna transitinin kesilmesiyle oluşan süreçleri vardı. Onlara bu konuda yardımcı olduk ve 1 Şubat itibarıyla Türkiye üzerinden gazın ulaşmasını sağlamış olduk. Dolayısıyla ihracat yönünde ve bölgemizdeki farklı kaynakları Türkiye'ye getirmekle alakalı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir proje Türkiye ve ilgili ülkeler için değer yaratıyorsa, kazan-kazan ise o projeye Türkiye mutlaka destek olacaktır.

Bölgesel barışa, bölgesel gelişmeye ve refaha katkı sağlayacak her projeyi Türkiye mutlaka destekleyecektir. Bölgenin arz güvenliğine katkı sağlayacak projelerde bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanıyor.