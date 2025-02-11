Alparslan Bayraktar: BOTAŞ ile Türkmengaz arasında anlaşma imzaladık

Haber Merkezi

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'nın doğalgazda darboğaz yaşamasıyla yeniden gündeme gelen Türkmen gazı için Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın enerji diplomasisi yoğunluk kazanmıştı.

BOTAŞ ile Türkmengaz arasında, Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesini sağlayacak anlaşma imzalandı.

Uzmanlara göre; bu anlaşma, her iki ülke için de bazı stratejik avantajlar ve Türkiye için doğalgaz arz güvenliği sağlayacak.

TARİHİ BİR ADIM

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji alanında önemli bir iş birliğini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık.

"MUTABAKAT ZAPTININ SOMUT ÇIKTISINA ULAŞTIK"

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov huzurunda Antalya’da imzaladığımız doğalgaz alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşmış olduk.

"GAZ AKIŞI 1 MART'TA BAŞLAYACAK"

Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğalgaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyacağız.

AVRUPA AÇISINDAN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Türkiye, doğalgaz merkezi hedefi doğrultusunda bölgesel işbirliklerini derinleştirmeye devam ediyor.

Hazar Denizi ötesine hapsolmuş Türkmen gazının Avrupa'ya ihracatının, Türkiye ile başarıya ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Türkmen gazının Avrupa'ya taşınmasında Türkiye'nin kilit rol üstleneceği değerlendiriliyor.

ANLAŞMANIN ÖNCEKİ SÜREÇLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2024'te Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, iki ülke arasında doğal gaz ve petrolde işbirliğini artıracak anlaşmalar imzalanmış, Türkmenistan'ın zengin doğal gaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden batıya ulaştırılması konusunda niyet beyanında bulunulmuştu.

Bu kapsamda, ilk olarak Türkiye ile Türkmenistan arasında 1 Mart 2024'te doğalgaz alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı ve hidrokarbon alanında yapılacak ortaklıklara temel teşkil edecek niyet beyanı imzalandı.

Bunu takiben, 14 Mart'ta Türkiye ile Azerbaycan arasında, Türkmen gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılmasını içeren doğalgaz alanında iş birliği anlaşması yapıldı.

300 MİLYAR METREKÜPLÜK HACİM HEDEFLENİYOR

Bakan Bayraktar, dana önceki açıklamalarında, 20 yıl boyunca her yıl 15 milyar metreküp olmak üzere yaklaşık 300 milyar metreküplük hacmin hedeflendiğini kaydetmişti.

TÜRKMEN GAZININ TÜRKİYE'YE GELMESİNİ SAĞLAYACAK ANLAŞMA İMZALANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de söz konusu anlaşmayla 1 Mart'tan itibaren teslimatın başlaması planlanıyor.

Geçen yıl temmuzda ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'a giderek temaslarda bulunmuş ve bu konuda devlet başkanları düzeyinde ciddi irade olduğunun altını çizerek, "İnşallah bunu gerçeğe dönüştüreceğiz ve açıkçası 1998'den beri devam eden bu görüşmeleri ve anlaşmaları bir anlamda fiiliyata geçirmiş olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Türkmenistan'dan Türkiye'ye gaz akışının başlamasına yönelik gerekli teknik ve hukuki altyapının oluşması için yoğun mesai harcandı. Bunun sonucunda BOTAŞ ile Türkmengaz arasında enerji alanındaki işbirliğinde yeni dönemi başlatacak önemli bir mutabakat sağlandı.