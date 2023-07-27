2023 yılı ek bütçesi Resmi Gazete'de! İdarelere 1,1 trilyon lira ek ödenek ayrıldı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

AA

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birlikte toplam, 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin liralık ödenek bütçeye eklendi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira ayrıldı.

1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek

Ayrıca özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine de 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklendi.

Hazine yardımı ödenekleri yetkisi

Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.