2023 yılı ek bütçesi Resmi Gazete'de! İdarelere 1,1 trilyon lira ek ödenek ayrıldı

AA
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birlikte toplam, 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin liralık ödenek bütçeye eklendi.
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira ayrıldı.
1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek
Ayrıca özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine de 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklendi.
Hazine yardımı ödenekleri yetkisi
Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.