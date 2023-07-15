Ek bütçe teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi 2023 yılı ek bütçesi TBMM'de kabul edildi. Genel bütçeye 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklenecek. Genel Kurul'un ardından Meclis, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklenecek.

Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

En büyük pay AFAD ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın

Ek bütçede en büyük pay Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı.

Ek bütçe teklifinin sunumunda, "Küresel düzeyde sürmekte olan yüksek enflasyon, tedarik zincirindeki aksaklıklar, emtia fiyatlarındaki dalgalanma Rusya ve Ukrayna savaşı ve son olarak yaşadığımız deprem felaketi makro ekonomide görünüm ve varsayımlarda ciddi değişimlere yol açmıştır" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel gelişmelerin yanısıra 6 Şubat depremlerinin kamu harcamalarında ciddi artışa neden olduğunu belirtti.

Depremle ilgili sadece merkezi bütçeden 762 milyar lira harcama yapılacağını söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Özellikle şubatta yaşadığımız asrın felaketinde depremin izlerini silmek için ivedilikle başladığımız çalışmalar kamu harcamalarında ciddi artışlara neden oldu. 104 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu gelişmeler gelir beklentilerimizi gider harcamalarımızı ve ihtiyaçlarımızı değiştirmiştir. Bu yıl sadece merkezi yönetim bütçesinden depremle ilgili harcamamız 762 milyar lirayı bulacaktır.

Meclis, 1 Ekim'e kadar tatile girdi

2023 yılı ek bütçesinin kabul edildiği Genel Kurul'un ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.