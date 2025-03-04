2024'ün en yüksek ücret alan 20 oyuncusu

Haber Merkezi

Forbes'in dünya genelinde yayınladığı raporlardan birisi de geçen yıla ait yıldızların servet sıralaması oldu.

Dünyanın en fazla kazanan oyuncularına bakıldığında sosyal medya araçlarında milyon takipçili yıldızlar olduğu görülüyor.

Dünya çapında dev bütçeli filmlerde rol alan bu yıldızların hayranları nerede ise müşteriye dönüştürme kabiliyeti olanlardan oluşuyor.

Şimdi en çok kazanan yıldızlara bir göz alayım.

1. DWAYNE JOHNSON

Kazancı: 88 milyon dolar (103 milyon dolar brüt)

The Rock, geçen yıl Amazon'un Red One filminde başrol oynamak için tahmini 50 milyon dolarlık bir ücret artı satın alma anlaşmasıyla, yayın akışı film tarihindeki en büyük ücret artı satın alma anlaşmasına imza attıktan sonra en yüksek ücretli aktörler listesinin zirvesine geri döndü.

Ve Moana 2 bir TV dizisinden sinema gösterimine geçtiğinde, Disney animasyonunda seslendirme sanatçıları için benzeri görülmemiş bir anlaşma olan, yönetici yapımcı olarak filmin kârının bir yüzdesi için pazarlık yaptı.

"İNANILMAZ MİKTARDA PARA KAZANDI"

Film gişede 1 milyar doların üzerinde hasılat elde ettikten sonra, 52 yaşındaki Dwayne Johnson, bir ajansın dediği gibi "inanılmaz miktarda para" kazandı.

2. RYAN REYNOLDS

Kazancı: 85 milyon dolar (100 milyon dolar brüt)

3. KEVİN HART

Kazancı: 81 milyon dolar (108 milyon dolar brüt)

4. JERRY SEINFELD

Kazancı: 60 milyon dolar (70 milyon dolar brüt)

5. HUGH JACKMAN

Kazancı: 50 milyon dolar (brüt 66 milyon dolar)

6. BRAD PITT

Kazancı: 32 milyon dolar (42 milyon dolar brüt)

7. GEORGE CLOONEY

Kazancı: 31 milyon dolar (37 milyon dolar brüt)

8. NICOLE KIDMAN

Kazancı: 31 milyon dolar (41 milyon dolar brüt)

9. ADAM SANDLER

Kazancı: 26 milyon dolar (35 milyon dolar brüt)

10. WILL SMITH

Kazancı: 26 milyon dolar (30 milyon dolar brüt)

11. MARISKA HARGITAY

Kazancı: 25 milyon dolar (29 milyon dolar brüt)

12. CHANNING TATUM

Kazancı: 24 milyon dolar (28 milyon dolar brüt)

13. JASON STATHAM

Kazancı: 24 milyon dolar (25 milyon dolar brüt)

14. MARK WAHLBERG

Kazancı: 23 milyon dolar (31 milyon dolar brüt)

15. MATT DAMON

Kazancı: 23 milyon dolar (30 milyon dolar brüt)

16. JOHN CENA

Kazancı: 23 milyon dolar (30 milyon dolar brüt)

17. DENZEL WASHINGTON

23 milyon dolar (27 milyon dolar brüt)

18. JAKE GYLLENHAAL

Kazancı: 22 milyon dolar (26 milyon dolar brüt)

19. SCARLETT JOHANSSON

Kazancı: 21 milyon dolar (25 milyon dolar brüt)

20. JOAQUIN PHOENIX

Kazancı: 19 milyon dolar (22 milyon dolar brüt)