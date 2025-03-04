2024'ün en yüksek ücret alan 20 oyuncusu

Forbes'in dünya genelinde yayınladığı raporlardan birisi de geçen yıla ait yıldızların servet sıralaması oldu.
Dünyanın en fazla kazanan oyuncularına bakıldığında sosyal medya araçlarında milyon takipçili yıldızlar olduğu görülüyor.
Dünya çapında dev bütçeli filmlerde rol alan bu yıldızların hayranları nerede ise müşteriye dönüştürme kabiliyeti olanlardan oluşuyor.
Şimdi en çok kazanan yıldızlara bir göz alayım.
1. DWAYNE JOHNSON
Kazancı: 88 milyon dolar (103 milyon dolar brüt)
The Rock, geçen yıl Amazon'un Red One filminde başrol oynamak için tahmini 50 milyon dolarlık bir ücret artı satın alma anlaşmasıyla, yayın akışı film tarihindeki en büyük ücret artı satın alma anlaşmasına imza attıktan sonra en yüksek ücretli aktörler listesinin zirvesine geri döndü.
Ve Moana 2 bir TV dizisinden sinema gösterimine geçtiğinde, Disney animasyonunda seslendirme sanatçıları için benzeri görülmemiş bir anlaşma olan, yönetici yapımcı olarak filmin kârının bir yüzdesi için pazarlık yaptı.
"İNANILMAZ MİKTARDA PARA KAZANDI"
Film gişede 1 milyar doların üzerinde hasılat elde ettikten sonra, 52 yaşındaki Dwayne Johnson, bir ajansın dediği gibi "inanılmaz miktarda para" kazandı.
2. RYAN REYNOLDS
Kazancı: 85 milyon dolar (100 milyon dolar brüt)
3. KEVİN HART
Kazancı: 81 milyon dolar (108 milyon dolar brüt)
4. JERRY SEINFELD
Kazancı: 60 milyon dolar (70 milyon dolar brüt)
5. HUGH JACKMAN
Kazancı: 50 milyon dolar (brüt 66 milyon dolar)
6. BRAD PITT
Kazancı: 32 milyon dolar (42 milyon dolar brüt)
7. GEORGE CLOONEY
Kazancı: 31 milyon dolar (37 milyon dolar brüt)
8. NICOLE KIDMAN
Kazancı: 31 milyon dolar (41 milyon dolar brüt)
9. ADAM SANDLER
Kazancı: 26 milyon dolar (35 milyon dolar brüt)
10. WILL SMITH
Kazancı: 26 milyon dolar (30 milyon dolar brüt)
11. MARISKA HARGITAY
Kazancı: 25 milyon dolar (29 milyon dolar brüt)
12. CHANNING TATUM
Kazancı: 24 milyon dolar (28 milyon dolar brüt)
13. JASON STATHAM
Kazancı: 24 milyon dolar (25 milyon dolar brüt)
14. MARK WAHLBERG
Kazancı: 23 milyon dolar (31 milyon dolar brüt)
15. MATT DAMON
Kazancı: 23 milyon dolar (30 milyon dolar brüt)
16. JOHN CENA
Kazancı: 23 milyon dolar (30 milyon dolar brüt)
17. DENZEL WASHINGTON
23 milyon dolar (27 milyon dolar brüt)
18. JAKE GYLLENHAAL
Kazancı: 22 milyon dolar (26 milyon dolar brüt)
19. SCARLETT JOHANSSON
Kazancı: 21 milyon dolar (25 milyon dolar brüt)
20. JOAQUIN PHOENIX
Kazancı: 19 milyon dolar (22 milyon dolar brüt)
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