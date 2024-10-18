2025 bütçesinin yüzde 44'ü Hazine'nin

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025 yılı merkezi yönetim bütçesi kapsamında 227 kamu idaresinin bütçesinin yer aldığını, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağının öngörüldüğünü belirtti.

Yayınlanan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve Bağlı Cetvellere göre, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İcmali Sayılı Cetvel'de Genel Bütçeli Kurumlar'ın ekonomik sınıflandırması paylaşıldı.

Buna göre, bütçe gideri olarak gösterilen 14 trilyon 731 milyar 44 milyon 322 binden 6 trilyon 598 milyar 875 milyon 177 bin lira Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı. Böylece 2025 bütçesinin yüzde 44,21'si Hazine'nin payı olarak belirlendi.

KURUMLARA AYRILAN BÜTÇE NASIL HESAPLANDI

Bu listelerde personel giderleri, sosyal güvenlik devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, faiz giderleri, cari transferler, sermaye giderleri, sermaye transferleri, borç verme ve yedek ödeneklerin toplamı yer aldı.

BÜTÇEDE EN FAZLA PAY AYRILAN İLK ÜÇ BAKANLIK

Listeye göre 2025 bütçesinden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 6 trilyon 598 milyar 875 milyon 177 bin lira ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na 1 trilyon 451 milyar 715 milyon 540 bin lira ayrıldı.

Sağlık Bakanlığı'na 1 trilyon 20 milyar 317 milyon 291 bin lira ayrıldı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ: 17.817.190.000 TL

CUMHURBAŞKANLIĞI: 16.928.146.000 TL

ANAYASA MAHKEMESİ: 789.466.000 TL

YARGITAY: 4.010.716.000 TL

DANIŞTAY: 2.389.043.000 TL

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU: 1.187.203.000 TL

SAYIŞTAY: 3.259.505.000 TL

ADALET BAKANLIĞI: 280.275.802.000 TL

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: 623.899.190.000 TL

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 96.401.694.000 TL

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 39.035.706.000 TL

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: 6.598.875.177.000 TL

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: 1.451.715.540.000 TL

SAĞLIK BAKANLIĞI: 1.020.317.291.000 TL

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: 479.273.718.000 TL

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI: 407.010.627.000 TL

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI: 45.332.020.000 TL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI: 53.202.392.000 TL

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: 124.497.913.000 TL

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI: 219.294.468.000 TL

TİCARET BAKANLIĞI: 56.233.383.000 TL

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI: 231.922.274.000 TL

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: 438.122.123.000 TL

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ: 380.778.000 TL

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI: 28.896.461.000 TL

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI: 261.262.624.000 TL

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI: 16.766.308.000 TL

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 416.426.543.000 TL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI: 130.119.153.000 TL

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI: 266.923.268.000 TL

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI: 47.519.639.000 TL

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 11.172.157.000 TL

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 4.873.426.000 TL

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI: 36.205.532.000 TL

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI: 6.797.254.000 TL

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI: 1.217.806.000 TL

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: 6.155.014.000 TL

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI: 3.113.542.000 TL

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI: 290.238.912.000 TL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI: 865.536.500.000 TL

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI: 405.463.000 TL

GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR (I SAYILI CETVEL): 14.605.800.967.000 TL

ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR (II SAYILI CETVEL): 1.360.241.455.000 TL

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR (III SAYILI CETVEL): 68.362.485.000 TL

I+II+III SAYILI CETVELE TABİ KURUMLAR TOPLAMI: 16.034.404.907.000 TL

ÖZEL BÜTÇELERE VE DDK'LARA HAZİNE YARDIMI: 1.262.569.714.000 TL

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR: 40.820.861.000 TL

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLAMI (HAZİNE YARDIMLARI VE GELİRDEN AYRILAN PAY HARİÇ): 14.731.014.332.000 TL