2025 Temmuz ihracatı açıklandı: 25 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Temmuz ayı ihracat rakamlarını Samsun'da düzenlenen bir toplantı ile duyurdu.

Buna göre temmuz ayı ihracatı, Türkiye tarihinin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu kırarak temmuzda yüzde 11'lik artışla 25 milyar dolar oldu. Ocak-temmuz ayları arasındaki ihracat yıllık yüzde 5,2'lik artışla 156,4 milyar dolara ulaştı. Yıllık ihracat yüzde 3,1 artışla 269,4 milyar dolara çıktı.

"EFSANE TEMMUZ"

Bolat, dış ticaret koşullarını genel olarak değerlendirdikten sonra Türkiye’nin temmuz ayı ihracatı, ithalatı, ihracatın ithalatı karşılama oranı ve dış ticaret açığı gibi kritik alanlardaki son durumu şöyle aktardı:

Temmuz 2025 efsane bir ay oldu. Birçok alanda rekorlar kırıldı. Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu temmuzda kırdık. Tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırdık. Aylık ithalat hızında bir yavaşlama yaşandı; hazirana kıyasla azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yükseldi.

TEMMUZ AYINDA 25 MİLYAR DOLARLA TÜM ZAMANLARIN İHRACAT REKORU

Ömer Bolat, temmuz ayında 25 milyar dolarla tüm zamanların ihracat rekoru kırıldığını şu sözlerle açıkladı:

Küresel ekonomide kırılganlıklar devam ederken, ticaret savaşları bütün şiddetiyle devam ederken, temmuz 2025 efsane bir ay oldu. Bir çok alanda rekorlar kırıldı. Tüm zamanların en yüksek aylık mal ihracatı 25 milyar dolar. Bir yıl önce temmuzda bu 22,5 milyar dolardı. Yüzde 11'lik bir artışa tekabül ediyor. Haziran ayında Kurban Bayramı etkisiyle ihracat 20,5 milyar dolardı.

"İLK 7 AYDA İHRACATI ARTIRDIK"

2025 yılının ilk 7 ayının 6'sında ihracatı artırmış olduk. Önceki rekorlara bakarsak Haziran 2022, Mart 2023, Mayıs 2024... 14 ay önce 24 milyar dolara ilk defa ulaşmıştık. Temmuz 2025 artık 25 milyar dolara ulaştık. Bundan sonraki hedefimiz aylık 26 milyar doları yakalamak.

Temmuz ayında ithalatın artış hızı da yavaşladı. Parite ve takvim etkisinin bir miktar olumlu etkisinin yanında asıl etki ihracatımızın mart ayından itibaren yükselişe geçmesi sanayi üretimimize katkı yapmış olması.

Ömer Bolat, toplantıda küresel ekonomik koşullarına değinerek, dış ticareti etkileyen jeopolitik gerginliklere ve ticaret savaşlarına vurgu yaptı.