2025 Temmuz memur maaşı zammı ile birlikte değişecek ödemeler

Son dakika haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte belirlenen memur maaş zam oranı ile kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, bedelli askerlik ve SED ödemeleri yeniden şekillendi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Bilindiği gibi kıdem tazminatı tavan fiyatı, memur maaş katsayısındaki artışa göre belirleniyor.

Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyor.

Kıdem tazminatı tabanı brüt asgari ücret üzerinden alınıyor.

Nihai rakam ise 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliği ile belli oluyor.

Kıdem tazminatı tavanı (brüt): 2025'in ilk ilk yarısında 46 bin 655 TL iken 53 bin 919,18 TL'den hesaplanacak.

65 YAŞ AYLIĞI

Memur zammı, maaş katsayılarında bir artışa neden olduğu için "65 yaş aylığı" da denen yaşlılık aylığı güncellenecek.

4 bin 664,19 TL'den 5 bin 390,40 TL olacak

AİLE YARDIMLARI

Memur maaş katsayısına bağlı olarak engellilik aylığı, evde bakım aylığı ve desteği alanların ödemelerinde de artış olacak.

-Evde Bakım Parası: 2025'in ilk ilk yarısında 10 bin 125 TL'den 11 bin 701,46 TL'ye yükselecek

-Kronik Hastalık Parası (Tüberküloz ve SSPE yardımı): 2025'in ilk ilk yarısında 10 bin 125 TL'den 11 bin 701,46 TL'ye yükselecek

-Engelli Maaşı (Yüzde 40-69): 2025'in ilk ilk yarısında 3 bin 723 TL'den 4 bin 302,67'ye yükselecek

-Engelli Maaşı (yüzde 70 Üzeri): 2025'in ilk ilk yarısında 5 bin 582 TL'den 6 bin 451,11 TL'ye yükselecek

SED ÖDEMELERİ

Sosyal destek ödemelerinden (SED) toplam 2,4 milyon vatandaş yararlanıyor.

-Çocuk (Okul Öncesi): 2025'in ilk ilk yarısında 4 bin 809,63 liradan 2 bin 558,48 liraya yükselecek.

-Çocuk (İlköğretim): 2025'in ilk ilk yarısında 7 bin 214,46 lira 8 bin 337,75 liraya yükselecek.

-Çocuk (Ortaöğretim) 7 bin 695,42 liradan 8 bin 893,59 liraya çıkacak.

-Çocuk (Okumayan) 4 bin 809,63 liradan 5 bin 558,48 liraya çıkacak.

-Çocuk (Yüksek Öğretim) lira 8 bin 657.35 liradan 10 .in 5,29 liraya çıkacak.

-Kuruluş bakımından ayrılan gençler 3 bin 847,70 liradan 4 bin 446,78 liraya çıkacak.