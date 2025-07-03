SON DAKİKA! Temmuz 2025 için yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu

Vatani görevini bedelli askerlik kapsamında yerine getirmek isteyenlerin merakla beklediği gelişme yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Enflasyon, Temmuz 2024'te aylık bazda yüzde 1,37 olurken, yıllık bazda yüzde 35,05 olarak belirlendi.

MEMUR ZAM ORANI BELLİ OLDU

Böylece 2025’in ikinci yarısında geçerli olacak memur maaş katsayısı da netleşti.

Buna göre memur maaşlarına 15,57 oranında zam yapılacak.

Katsayıya bağlı olarak hesaplanan birçok ödemenin de miktar büyük ölçüde değişti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 280 BİN 850 LİRA OLDU

Verilerin kesinleşmesiyle, kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği ödemeleri ve bedelli askerlik ücretinde değişiklik oldu.

Yapılan hesaplamalara göre, 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak bedelli askerlik ücreti 280 bin 850,63 TL oldu.

Böylece yılın ilk yarısında uygulanan 243.013,44 TL’lik ücret, memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda güncellenmiş oldu.

MEMUR MAAŞ KATSAYISINA GÖRE BELİRLENİYOR

Bilindiği üzere bedelli askerlik ücreti, 7179 sayılı Askeralma Kanunu uyarınca yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki değişiklik esas alınarak belirleniyor.

Temmuz zammıyla birlikte memur maaş katsayısında yapılan artış, bedelli askerlik ücretine de doğrudan yansıyacak.

RESMİ RAKAMI MSB AÇIKLAYACAK

Bedelli askerlik ücretinin resmiyet kazanması, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesiyle mümkün olacak.

Bu genelgede yer alan memur maaş katsayısı üzerinden yapılan hesapla, ücret Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde resmi olarak ilan edilecek.

Dolayısıyla, açıklanan ücretin resmiyet kazanması için bu sürecin tamamlanması gerekiyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, defterdarlıklar veya mal müdürlüklerine T.C. kimlik numarası beyan ederek yatırabilecekler.

Askeralma Kanunu ve Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince, bedelli askerlik ücreti için taksit imkânı bulunmuyor. Yoklama kaçağı veya bakaya olan yükümlüler, ek bedeli de başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ödemek zorunda.

Başvuru işlemlerini tamamlayan yükümlüler, celp ve sevk tarihlerini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden öğrenebilecek.