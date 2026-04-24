2026 Kurban Hizmetleri Tebliği yayımlandı: Kurban kesimleri için yeni kurallar

2026 yılı kurban hizmetleri tebliği yayımlandı.

Resmi Gazete’nin 24 Nisan 2026 tarihli sayısında yayımlanan “2026 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” ile Kurban Bayramı süresince uygulanacak kurallar ve alınacak tedbirler belirlendi.

Tebliğe göre, kurban kesimlerinin dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

HAYVANLARA EN AZ ACI VERECEK YÖNTEMLER KULLANILACAK

Bu kapsamda, hayvanlara en az acı verecek yöntemlerin uygulanması, kesimlerin düzenli alanlarda yapılması ve vekaletle kurban organizasyonlarının sağlıklı şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

İl ve ilçelerde oluşturulacak Kurban Hizmetleri Komisyonları, yeterli sayıda satış ve kesim alanı kurulmasından sorumlu olacak.

RENDEVULU KESİM

Bu alanların birbirine yakın planlanması, ulaşım ve park imkânlarının sağlanması, bayram süresince yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması öngörülüyor.

Ayrıca kesimlerin daha düzenli yapılabilmesi için randevu sistemi uygulanacak.

KESİM İŞLEMİNİ USTALAR YAPACAK

Kesim işlemlerinin yalnızca “Kasaplık Belgesi” veya ilgili kursları tamamlamış kişiler tarafından yapılması zorunlu tutulurken, hijyen kurallarına uyulması konusunda da vatandaşların bilinçlendirilmesi isteniyor.

KURBANLIKLARIN AŞILARININ YAPILMIŞ OLMASI ŞART

Kurbanlık hayvanların ise sağlıklı, kayıtlı ve gerekli aşıları yapılmış olması şartı aranacak. Gebe ya da damızlık değeri yüksek dişi hayvanların satış ve kesimine izin verilmeyecek, önceliğin erkek hayvanlara verilmesi gerektiği hatırlatılacak.

VATANDAŞLAR KURBANLIĞA AİT BİLGİ ALABİLECEK

Öte yandan, vatandaşlar “Tarım Cebimde” uygulaması üzerinden hayvanların küpe numarasıyla bilgilerini sorgulayabilecek. Kurban satış yerleri İstanbul’da bayramdan 15 gün önce kurulmaya başlanacak.

Tebliğ, 2026 Kurban Bayramı süresince uygulanacak, bir sonraki yılın düzenlemesi yürürlüğe girene kadar geçerli olacak.

KURBAN KESİMİNDE KURALLAR

-Kurban satış ve kesim yerleri yeterli sayıda, hijyenik ve planlı alanlarda kurulacak.

-Kesim yerleri dezenfekte edilebilir, havalandırmalı ve su biriktirmeyen zeminlere sahip olacak.

-Satış ve kesim alanları birbirine yakın planlanacak ve ulaşım kolaylaştırılacak.

-Bu alanlara sokak ve evcil hayvanların girmesine izin verilmeyecek.

-Kesimler yalnızca belirlenen yerlerde yapılacak, açık alan kesimlerine izin verilmeyecek.

-Kesim sonrası oluşan atıklar çevreye bırakılmayacak ve usulüne uygun bertaraf edilecek.

-Kesim işlemlerinde hijyen ve çevre temizliği esas alınacak.

-Kesimler sadece yetki belgesi veya eğitim sertifikası olan kişiler tarafından yapılacak.

-Yoğunluğu önlemek için randevu sistemi uygulanabilecek.

-Kesimlerin bayramın ilk gününe yığılmaması için planlama yapılacak.

-Kurbanlık hayvanların sağlıklı, küpeli ve kayıtlı olması zorunlu olacak.

-Koyun, keçi, sığır, manda ve deve dışında hayvan kurbanlık olarak kabul edilmeyecek.

-Yaş şartı uygulanacak ve hayvanlar mevzuata uygun yaşta olacak.

-Gebe veya damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kesimine izin verilmeyecek.

-Kurbanlık hayvanlar belirlenen sürelerden önce satış alanlarına getirilmeyecek.

-Hayvanların nakli, yüklenmesi ve boşaltılması sırasında eziyet edilmesine izin verilmeyecek.

-Vatandaşlara kurban ibadeti, hijyen ve et tüketimi konusunda bilgilendirme yapılacak.

-Süreç ilgili kurumlar tarafından denetlenecek.

-Kurallara uymayanlar hakkında idari para cezaları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

PARA CEZALARI

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince 8 bin 687 TL idari para cezası uygulanır.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (j) bendi gereğince; toplu kesimler için 839 bin 122 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi hâlinde 20 bin 842 TL idari para cezası, Çevre Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.

Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanır.

Satılırken hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur. Bu hükme aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (f) bendi gereğince 4 bin 344 TL idari para cezası uygulanır.

Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (h) bendi gereğince hayvan başına 18 bin 243 TL idari para cezası uygulanır.

5199 sayılı Kanunun 12'nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (h) bendi gereğince hayvan başına 45 bin 616 TL idari para cezası uygulanır.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır. Bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (j) bendi gereğince hayvan başına 13 bin 33 TL idari para cezası uygulanır.

Kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına tedavi maksatlı olmayan müdahalelerde bulunmak yasaktır. Bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (j) bendi gereğince hayvan başına 13 bin 33 TL idari para cezası uygulanır.

HAPİS CEZASI

Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak yasaktır. Bu hükme aykırı davranan kişi aynı Kanunun 28/A maddesine göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.