2026 teknoloji raporunda, Agentic AI dönemi mercek altına alındı

Türkiye’nin öncü teknoloji şirketlerinden Softtech, yapay zekânın kendi kendine öğrenen, karar alan ve eyleme geçen sistemlere dönüştüğü Agentic AI odağıyla hazırladığı Softtech 2026 Teknoloji Raporu’nu yayımladı.

Dokuzuncu kez okurla buluşan rapor, üç ana tema altında, alanında yetkin 35 yazarın katkılarıyla eğitimden finansa, sanayiden sağlık ve enerjiye kadar birçok sektörü kapsayan çok boyutlu bir perspektif sunuyor.

YAPAY ZEKADA KURUMSAL ÖLÇEKLEME VE YÖNETİŞİM İHTİYACI

Raporda; teknolojilerin geleceği, sektörlerdeki yapısal dönüşüm, insan–makine iş birliği ve inovasyonun yeni dinamiklerine ilişkin kapsamlı analizler ve içgörüler paylaşılıyor. Üretken ve bağlamsal yapay zekâdan 5G–6G geçişine, kuantum bilişimden siber güvenliğe kadar pek çok başlık veri temelli öngörülerle ele alınıyor.

Softtech Genel Müdürü M. Bülent Özçengel, Agentic AI’ı iş yapış biçimlerini, organizasyonları ve insan–makine ilişkisini kökten dönüştürecek stratejik bir eşik olarak değerlendirdiklerini belirterek, bu dönüşümün güven, etik ve sorumluluk ilkeleriyle dengelenmesi gerektiğini vurguluyor.

Raporda, kurumların büyük bölümünün yapay zekâyı en az bir iş fonksiyonunda kullandığı, ancak bu teknolojiyi kurumsal ölçekte hayata geçirebilenlerin oranının sınırlı kaldığına dikkat çekiliyor. Bu durum, organizasyonel dönüşüm, yönetişim ve ölçekleme kabiliyetlerine yatırım ihtiyacını ortaya koyuyor.

YENİ ÇAĞDA İNSAN, İNOVASYON VE YAPAY ZEKA

“İnsan ve Çevre” başlığı altında ise Agentic AI’ın artan özerkliğiyle birlikte insan–makine ilişkisinin yeniden tanımlandığı, insan merkezli tasarım, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerinin kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.

Sektörlerin geleceği ve inovasyon bölümünde; finans, ticaret, üretim, enerji, sağlık ve perakende başta olmak üzere birçok alanda yapay zekâ ve veri odaklı teknolojilerin yarattığı yapısal dönüşüm ele alınıyor. Agentic AI ile birlikte insanın rolü, sistemi yönlendiren, denetleyen ve etik sınırları belirleyen bir konuma evriliyor.

Softtech 2026 Teknoloji Raporu, karar vericiler, teknoloji liderleri, girişimciler ve akademi için bugünü anlamaya ve geleceği öngörmeye yönelik kapsamlı bir referans niteliği taşıyor.