26 Eylül'de döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'daki döviz piyasasında bugün dolar 18,4420 liradan, euro ise 17,7640 liradan açılış yaptı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı ile güçlenen dolar, piyasalarda yükselmeye devam ediyor.

Dövizin haftaya nasıl başladığına bakıldığında, İstanbul serbest piyasada doların 18,4420 liradan, euronun ise 17,7640 liradan işlem gördüğü tespit ediliyor.

18,4400 liradan alınan dolar 18,4420 liradan satılıyor

Serbest piyasada 18,4400 liradan alınan dolar 18,4420 liradan satılıyor. 17,7620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,7640 lira olarak belirlendi.

Sterlin değerine bakıldığında alışın 19,5244 lira, satışın ise 19,6224 lira olduğu görülüyor.

Geçen haftanın kapanış fiyatları

AA'nın haberine göre geçen haftanın son işlem günü olan cuma, doların satış fiyatı 18,4150 lira, euronun satış fiyatı ise 17,9000 lira olmuştu.