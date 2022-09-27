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    27 Eylül 2022 Güncel döviz kuru! Dolar, Euro bugün kaç lira?

    Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro fiyatları hangi seviyelerde seyrediyor.İşte güncel döviz kuru..
    • 27.09.2022 - 12:44
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    27 Eylül 2022 Güncel döviz kuru! Dolar, Euro bugün kaç lira?

    Ekonomiyi yakından takip edenlerin anlık olarak takip ettiği güncel döviz kurları sıklıkla internette araştırılıyor.

    Döviz yatırımcıları sıklıkla  piyasalar hakkında araştırmalara yaparak anlık dolara ve euro fiyatını takip ediyor.

    Özellikle doların son dönemlerde bir yükseliş trendine girmesi sonrası döviz fiyatları yakından takip edilmeye başladı.

    Peki 27 Eylül Salı günü güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru..

    27 Eylül 2022 Güncel döviz kuru! Dolar, Euro bugün kaç lira? #1

    Dolar

    Dolar Alış: 18,4648

    Dolar Satış: 18,4828

    Euro

    Euro Alış: 17,7726

    Euro Satış: 17,7937


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