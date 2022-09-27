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- 27 Eylül 2022 Güncel döviz kuru! Dolar, Euro bugün kaç lira?
27 Eylül 2022 Güncel döviz kuru! Dolar, Euro bugün kaç lira?
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro fiyatları hangi seviyelerde seyrediyor.İşte güncel döviz kuru..
- 27.09.2022 - 12:44
Ekonomiyi yakından takip edenlerin anlık olarak takip ettiği güncel döviz kurları sıklıkla internette araştırılıyor.
Döviz yatırımcıları sıklıkla piyasalar hakkında araştırmalara yaparak anlık dolara ve euro fiyatını takip ediyor.
Özellikle doların son dönemlerde bir yükseliş trendine girmesi sonrası döviz fiyatları yakından takip edilmeye başladı.
Peki 27 Eylül Salı günü güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru..
Dolar
Dolar Alış: 18,4648
Dolar Satış: 18,4828
Euro
Euro Alış: 17,7726
Euro Satış: 17,7937