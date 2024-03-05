27. Uluslararası İş Forumu Riyad'da başladı! Türk insanları projelere ortak olmaya çağrıldı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayan iş forumunda konuşan Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi, Türk iş insanlarını projelerine ortak olmaya çağırdı.

AA

Suudi Arabistan, çok önemli bir değişim sürecinden geçiyor.

Ülke, yeni projelerinde Türk iş insanları ile iş birliği yapmak için çeşitli toplantılar düzenleniyor.

Bu toplantılardan biri de 27. Uluslararası İş Forumu (IBF) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da başladı.

27. IBF Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu kapsamında düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi, Suudi Arabistan'ın neredeyse her yerinde şantiyeler bulunduğunu ve çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirterek, "Suudi Arabistan'da her sektöre yönelik iş imkanı var. Türk iş insanlarını bu projelere ortak olmaya davet ediyorum." dedi.

"Suudi Arabistan'ın nüfusu 40 yaş altında"

Kasabi, Suudi Arabistan'ın nüfusunun 40 yaş altında olduğunu belirterek, gelecek neslin değişime hızlı ayak uydurduğunu ve asrın diliyle konuştuğunu ifade etti.

"Türk iş insanlarını projelere ortak olmaya davet ediyorum"

Suudi Arabistan'ın neredeyse her yerinde şantiyeler bulunduğunu ve çalışmaların çok hızlı ilerlediğini aktaran Kasabi, şöyle konuştu:

Suudi Arabistan'da her sektöre yönelik iş imkanı var. Türk iş insanlarını bu projelere ortak olmaya davet ediyorum. Benim babam, kendi şirketinde Türk ortağıyla 55 yıl iş birliği yaptı. Türklerin düşünceleri ve zihinleri çok ileride. Yapıcı çözümler üretiyorsunuz ve sanayide çok iyi bir deneyime sahipsiniz.

"Karşılıklı yatırım ve ticaretin daha iyi noktalara gelmesini istiyoruz"

Riyad Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Naif Abdullah Al Rajhi ise forumun ve fuarın, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın hem yatırım hem de sektörel iş birliği anlamında daha iyi noktalara gelmesine katkı sunacağını belirtti.

Geçen ay 700 Suudi Arabistanlı iş insanının Türkiye'de geldiğini hatırlatan Rajhi, karşılıklı yatırım ve ticaretin daha iyi noktalara gelmesini istediklerini sözlerine ekledi.

İş birliği anlaşmaları

27. IBF Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu kapsamında düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın açılışının ardından MÜSİAD üyesi firmalar ile Suudi Arabistanlı şirketler arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Türk İhraç Ürünleri Fuarı, 5 Mart Salı günü kapılarını kapatacak. 27. Uluslararası İş Forumu ise Cidde, Mekke ve Medine’de düzenlenecek iş programlarıyla devam edecek.

Ömer Bolat: Türkiye ile Suudi Arabistan ticaret hacmindeki artış sürecek

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ile Suudi Arabistan ticaret hacmindeki artışın süreceğini belirterek, "Orta vadede 10 milyar dolar, uzun vadede de 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaretimiz için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

"Orta vadede 10 milyar dolar, uzun vadede de 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret için çalışacağız”

Ticaret hacmindeki artışın süreceğini dile getiren Bolat, "2024, Allah'ın izniyle, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilerde altın bir yıl olarak yerini alacaktır. Zaten yılın ilk 2 ayında da Türkiye olarak bizim ihracatımızda yüzde 56'lık bir artış gerçekleşmiştir. Orta vadede 10 milyar dolar, uzun vadede de 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaretimiz için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

"İslam ülkeleri ile ticaretimiz 2023'te 132 milyar dolara yükseldi"

Bolat, 2002'de 10,7 milyar dolar olan Türkiye'nin bütün İslam ülkeleri ile ticaretinin 2023'te 12 kat artışla 132 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.

Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerde geçen yıl bir sıçrama yaşandığını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

Körfez-Arap İş Birliği Konseyi’nden ülkemize gelen doğrudan yabancı yatırımlar 2002’de 227 milyon dolar iken, 2022’de 16,2 milyar dolara; İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan ülkemize gelen yatırımlar ise 2002’de 296 milyon dolar iken, 2022’de 21,4 milyar dolara yükselmiştir. Öte yandan ülkemizden Körfez-Arap İşbirliği Konseyi’ne doğrudan yabancı yatırımlar 2002’de 22 milyon dolar iken, 2022’de 171 milyon dolara; İslam İşbirliği Teşkilatı’na yatırımlarımız 2002’de 1,4 milyar dolar iken, 2022’de 5,4 milyar dolara yükselmiştir. Bunun yanında Türkiye Suudi Arabistan’dan 2 milyar dolardan fazla yatırımı çekmeyi başarmıştır. Ayrıca geçen ay İstanbul’da gerçekleşen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda eğitimi desteklemek amacıyla Suudi Kalkınma Fonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız arasında 55 milyon dolarlık kalkınma kredisi anlaşması imzalanmıştır.

"Suudi Arabistan’daki müteahhitlik hizmetleri 2023 yılında 3 milyar dolara ulaştı"

Bolat, Türkiye'nin Körfez-Arap İş Birliği Konseyi ülkelerinde 716 proje ile 74 milyar dolarlık müteahhitlik hizmeti verdiğini, Suudi Arabistan’daki müteahhitlik hizmetlerinin ise 2023 yılında 16 proje ile yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)