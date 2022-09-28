28 Eylül 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

28 Eylül 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

Güncel altın fiyatlarını merak edenler konu hakkında aramalarına hız verdi.İşte 28 Eylül 2022 güncel altın fiyatları..

Altın fiyatlarını yakından takip edenler 28 Eylül güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğu öğrenmek amacıyla internette araştırma yapmaya başladı.

Altın fiyatları sabah saatleri itibarıyla aşağı yönlü bir hareket sergiliyor.Son günlerde hareketli bir grafik izleyen altın fiyatlarının bugünkü güncel bilgilerini sizler için derledik.

Peki 28 Eylül Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları hangi seviyelerde seyrediyor.Tüm bunlara yanıt arayanlar güncel altın fiyatlarını öğrenmek istiyor.

İşte 28 Eylül 2022 tarihi itibariyle güncel altın fiyatları..

28 Eylül 2022 güncel altın fiyatları

Gram altın

ALIŞ: 962,18 TL

SATIŞ: 962,39 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.547,44 TL

Satış: 1.547,76 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 6.364,98 TL

Satış: 6.366,31 TL

Yarım altın

Alış: 3.094,22 TL

Satış: 3.095,40 TL

Altın ons

Alış: 1.618,37 Dolar

Satış: 1.618,75 Dolar