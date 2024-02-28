29 Şubat kritik gün! Emeklilere banka promosyonunda son durum Emeklilerin ilk maaşlarını aldıkları bankaya verdiği taahhüt ile ya da mevcut emeklinin aylığını taşıdığında alacağı emekli promosyonu ile ilgili uygulamaları gözler önüne serdik.

Özel Haber

Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı 16 milyon emekli maaş alıyor. Devlet, emekli olanların maaşlarını emeklinin tercih ettiği bankanın şubesini yatırıyor.

Maaşın çekildiği banka, emekli kendisini tercih ettiği için maddi bir promosyon veriyor.

Promosyon kamu ve özel bankalar tarafından verilebiliyor.

Bu emeklinin eski bankası olabileceği gibi yeni açacağı bir hesap da olabiliyor.

EYT'liler de promosyon hakkına sahip olabiliyor.

Ocak ayında en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkması ve emeklilere yüzde 49,22 zam verilmesi sonrasında bankalar arasındaki promosyon rekabeti de arttı.

Promosyon ödemeleri için bankalar, 29 Şubat’a kadar başvuru kabul ediyor.

Müracaat noktaları

Müracaatlar bankaya giderek, mobil uygulama, internet üzerinden uzaktan görüşme ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

2024 için 5 bin ve 15 bin lira arasında promosyon veriliyor

Emeklinin hesap açtığı gün seçilen banka, ekmekliye karşılıksız ve geri ödeme şartı olmadan bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin liradan kampanyalarla birlikte 15 bin liraya kadar promosyon veriyor.

3 yıl taahhüt

Promosyon vermek için bankaların hepsi, emekliden maaşını kendisinden almaya dair 3 yıl taahhüt istiyor.

3 yılı beklemeden bankayı değiştirmek

Emekli 3 yıl sonra daha yüksek promosyon almak için bankasını değiştirebilir, maaşını başka bankaya taşıyabilir, 3 yıl içinde bankadan bankaya geçişler olabilir.

Ancak emeklinin bu geçişi yapması için kendi bankasına özel bir anlaşmasının bulunmaması gerekiyor.

Değiştirilen mevcut banka, emekli kendisinden maaşı almaya devam etmediği için sadece kalan süre kadar alınan promosyonun iade edilmesini istiyor.

Emekliler, aynı bankada 3 yıl geçirdikten sonra yine aynı bankada devam etmek isterlerse de tekrar promosyon alma hakkına sahip oluyor.

Bankalar ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar promosyonu emeklinin maaşına göre belirliyor. Promosyonlar genel olarak 3 bin liraya kadar, 3 bin ile 7 bin 500 lira arasında, 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasındaki ve 10 bin lira üstündeki maaşlara göre belirleniyor.

Yapılan kampanyalara göre de promosyon bedeli artabiliyor.

Bankaların kampanyalar olmadan ve ilave hizmetlerden yararlanmadan emekliye maaşına göre verdiği rakamlar 5 bin lira, 6bin 500 lira, 7 bin 500 lira, 8 bin lira, 10 bin lira ve 12 bin 500 lira olarak sıralanıyor.