3. doz aşı ne zaman yapılacak? Prof. Dr. Uğur Şahin yanıt verdi

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katılan Prof. Dr. Uğur Şahin, 3. doz aşı ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt verdi. Peki, 3. doz aşı ne zaman yapılacak? İşte Uğur Şahin'in açıklaması..

Prof. Dr. Uğur Şahin, dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrim içi olarak katıldı.

Şahin, toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, ''2 doz aşı olan vatandaşlarımızın 3. doz aşının bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı yapılması konusundaki görüşlerinizi almak istiyorum." sorusuna yanıt verdi.

Böylece milyonlarca vatandaşın merak ettiği 3. doz aşılar ne zaman yapılacak? sorusu yanıt buldu.

Peki, 3. doz aşı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

3. doz aşının ne zaman yapılacağı konusu, iki doz aşısını yaptıran vatandaşların gündemindeki yerini korurken Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında konuyla ilgili açıklama geldi.

Koronavirüs gündemi ile toplanan Bilim Kurulu Toplantısı'na katılan Prof. Dr. Uğur Şahin, canlı yayında Bakan Koca'nın sorularına yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Koca, Şahin'e ''Geliştirilen aşının mutasyonlara etkisiyle ilgili bilgi önemli. Ayrıca hastalığı geçirmiş olan kişilere tek doz ... yapılması konusundaki fikirleriniz. 2 doz aşı olan vatandaşlarımızın 3. doz aşının bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı yapılması konusundaki görüşlerinizi almak istiyorum.'' sorusunu yöneltti.

Bakan Koca'nın sorusunu yanıtlayan Şahin, "Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra 2. dozdan sonra verirsek yeter. " dedi.

Öte yandan aşının mutasyonlar üzerindeki etkilerine de değinen Prof. Dr. Şahin, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. Bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz. Enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için haftalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir.''