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- 3600 ek gösterge üçüncü toplantı ne zaman 2022?
3600 ek gösterge üçüncü toplantı ne zaman 2022?
- Haber Merkezi
- 31.03.2022 - 10:47
Milyonlarca memur, 3600 ek göstergenin çıkmasını dört gözle bekliyor.
3600 ek göstergede son durum hakkındaki araştırmalar devam ederken bir yandan da yetkililerden konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.
3600 ek gösterge ile öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polisleri kapsıyor ancak avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.
Memur ve memur emeklisinin beklediği 3600 ek göstergenin yasalaşmasına dair son durum netlik kazandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada "3600 ek gösterge Temmuz ayına kadar çıkarılacak." dedi.
Peki 3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte ek gösterge toplantı tarihi 2022...
3600 EK GÖSTERGE 3. TOPLANTI NE ZAMAN?
İlk toplantı 16 Şubat'ta yapıldı. 3600 ek gösterge konusunda ikinci toplantı 16 Mart Perşembe günü gerçekleştirildi.
Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs Salı günü yapılacak.