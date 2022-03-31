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3600 ek gösterge üçüncü toplantı ne zaman 2022?

3600 ek gösterge üçüncü toplantı ne zaman 2022?

En geç temmuz ayına kadar yasalaşacağı temin edilen 3600 ek gösterge için üçüncü toplantı tarihi netleşti. Peki 3600 ek gösterge 3. görüşmeler ne zaman, hangi tarihte?