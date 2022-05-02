3600 ek göstergede çalışmalarında sona doğru

Sona gelinen 3600 ek gösterge çalışmalarında mayıs ayı içerisinde yapılacak son toplantıdan sonra hazırlanan taslak teklif Meclis'e sunulacak.

2022 yılı başında asgari ücrete yapılan yüzde 50'den fazla zammın ardından gözler uzun süredir gündemde olan 3600 ek göstergeye çevrildi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere konunun muhataplarından yapılan olumlu açıklamaların ardından çalışmalar başlamıştı.

Bu kapsamda hükümet ve memur temsilcileri arasında devam eden görüşmelerde sona gelindi.

Ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme için geri sayım başladı.

Memur ve memur emeklisinin gözü bu düzenlemede olacak. Son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek.

Öğretmen, polis, din görevlilerinin ek göstergesi 3600'e çıkarılacak

3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verildi. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak.

Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak Düzenleme ilişkin bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirildi.

Son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak

Son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.

Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.

Daha çok ikramiyelere etki edecek

3600 ek gösterge memur maaşlarını iyileştirecek ve özellikle emeklilik ikramiyelerinin artmasını sağlayacak.

Şimdilik emniyet mensupları, din görevlileri, öğretmen ve sağlık çalışanlarını kapsayacağı bilinen ek göstergenin, diğer memurları da kapsaması bekleniyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterecek.

3600 ek gösterge bu yıl içinde kanunlaşarak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 3600 ek göstergenin memur maaşlarına 80 lira, memur emeklisi maaşlarına 800-820 lira ve memur emekli ikramiyelerine ise 25-30 bin lira artış şeklinde yansıyacağı hesaplanıyor.