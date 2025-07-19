38 yıllık et imparatorluğu çöküşte: Resmen ilan etti!

Et ve gıda piyasasında 38 yıldır faaliyet gösteren Seret Et ve Gıda, ekonomik darboğaz nedeniyle iflasın eşiğine geldi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato başvurusunu kabul ederek, hem firmaya hem de şirket ortağı Servet Bekar’a 1 yıllık kesin mühlet tanıdı.

Karar doğrultusunda firma, geçici süreyle alacaklıların icra işlemlerinden korunma hakkı kazandı.

"NEFES ALMA" SÜRESİ

Mali yapısı giderek zayıflayan Seret Et ve Gıda, ödeme dengesini toparlayabilmek adına yargıya başvurdu.

Mahkemenin verdiği bu 1 yıllık süre boyunca şirket, kredi yapılandırmaları ve ticari faaliyetlerine yasal güvence altında devam etme fırsatına sahip olacak.

Aynı zamanda görevine devam edecek olan konkordato komiser heyeti, firmanın mali planlamasını ve ödeme süreçlerini denetleyecek.