Küresel piyasalar karışık seyirde

Küresel piyasalarda, resesyon ve enflasyon endişeleri arasında karışık bir seyir izleniyor.

Dünya ekonomilerinde devam eden enflasyon korkusu ve resesyon riski, bütün varlıklarda fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürüyor.

Merkez bankalarının temmuz toplantısında alacağı kararlar beklentisi risk iştahını törpülüyor. Jeopolitik risklere karşı atılan adımlar da yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

G-7 ülkelerinin Rusya'ya yeni yaptırım kararı alması piyasaları etkiledi

Öte yandan, devam eden görüşmelerde G-7 ülkelerinin Rusya'ya yeni yaptırım kararı alması ve Rus petrolü için bir tavan fiyat belirlenmesi konusu da, halihazırda arz sıkıntılarının etkili olduğu petrol piyasasının daha da sıkılaşabileceği korkusuyla petrol fiyatlarını destekledi.

Brent petrolün varil fiyatı 112,2 dolar

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,3 artışla 111,2 dolara çıkmasının ardından, yeni günde de önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 112,2 dolar seviyesinde dengelendi.

New York borsası düşüşte

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,30, Nasdaq endeksi yüzde 0,72 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yatay seyirle başladı.

Avrupa'da hafta boyunca açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, piyasaların söz konusu verilere karşı hassas olması ve oynaklığın artması bekleniyor.

Avrupa borsaları karışık seyirde

Dün, Avrupa borsaları küresel piyasalara paralel karışık bir seyir izledi ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,52 ve İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,69 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,86 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.

Asya pay piyasalarında risk iştahı kapanışa yakın güçlenirken, sanayi hisseleri bölgedeki alış ağırlıklı seyirde etkili oluyor.

Japonya borsalarında gerileme

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,39, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,64 geriledi.

Dolar/TL 16,5710

Dolar/TL ise dün yüzde 1,9 azalışla 16,5570'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,5710 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: