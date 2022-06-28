Petrol
113.03
1.85%
Euro
17.6262
0.57%
Dolar
16.6492
0.75%
Altın
975.72
0.71%
Borsa
2549
0.79%
Bitcoin
351.341
-2.21%
BTXN Coin
7.13
-0.97%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Küresel piyasalar karışık seyirde

    Küresel piyasalarda, resesyon ve enflasyon endişeleri arasında karışık bir seyir izleniyor.
    • 28.06.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küresel piyasalar karışık seyirde

    Dünya ekonomilerinde devam eden enflasyon korkusu ve resesyon riski, bütün varlıklarda fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürüyor.

    Merkez bankalarının temmuz toplantısında alacağı kararlar beklentisi risk iştahını törpülüyor. Jeopolitik risklere karşı atılan adımlar da yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

    G-7 ülkelerinin Rusya'ya yeni yaptırım kararı alması piyasaları etkiledi

    Öte yandan, devam eden görüşmelerde G-7 ülkelerinin Rusya'ya yeni yaptırım kararı alması ve Rus petrolü için bir tavan fiyat belirlenmesi konusu da, halihazırda arz sıkıntılarının etkili olduğu petrol piyasasının daha da sıkılaşabileceği korkusuyla petrol fiyatlarını destekledi.

    Brent petrolün varil fiyatı 112,2 dolar

    Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,3 artışla 111,2 dolara çıkmasının ardından, yeni günde de önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 112,2 dolar seviyesinde dengelendi.

    New York borsası düşüşte

    Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,30, Nasdaq endeksi yüzde 0,72 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yatay seyirle başladı.

    Avrupa'da hafta boyunca açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, piyasaların söz konusu verilere karşı hassas olması ve oynaklığın artması bekleniyor.

    Küresel piyasalar karışık seyirde #1

    Avrupa borsaları karışık seyirde

    Dün, Avrupa borsaları küresel piyasalara paralel karışık bir seyir izledi ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,52 ve İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,69 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,86 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.

    Asya pay piyasalarında risk iştahı kapanışa yakın güçlenirken, sanayi hisseleri bölgedeki alış ağırlıklı seyirde etkili oluyor.

    Japonya borsalarında gerileme

    Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,39, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,64 geriledi.

    Dolar/TL 16,5710

    Dolar/TL ise dün yüzde 1,9 azalışla 16,5570'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,5710 seviyesinde işlem görüyor.

    Küresel piyasalar karışık seyirde #2

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

    • 09.00 Almanya, temmuz ayı Gfk tüketici güven endeksi
    • 15.30 ABD, mayıs ayı dış ticaret açığı
    • 15.30 ABD, nisan ayı konut fiyat endeksi
    • 15.30 ABD, nisan ayı S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyat endeksi
    • 17.00 ABD, haziran ayı CB tüketici güven endeksi
    • 17.00 ABD, haziran ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi

    İlginizi Çekebilir

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı
    İç Haber

    İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı

    NATO Zirvesi 2022 ne zaman, nerede, saat kaçta?
    Gündem

    NATO Zirvesi 2022 ne zaman, nerede, saat kaçta?

    Görüş Bildir