Pandemiydi, savaştı derken; Türkiye'de turizmcilerin yüzü bu yaz güldü. Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti. Yeni hedef 12 milyon turist...

Turizm cenneti Antalya’ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti...

Müjdeli haberi paylaşan turizmciler, yeni hedefi ise 12 milyon turist olarak belirledi.

Pandemi sonrası toparlanma aşamasına geçen ancak Rusya-Ukrayna savaşı ile yeni bir mücadeleye giren turizmciler, Kasım 15'e kadar turist akını bekliyor...

“Bütün kötü başlangıçlara rağmen çok iyi bir rakam”

İHA'ya konuşan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, “Önümüzde Eylül-Ekim var. Bu sezonu Kasım’ın 15’ine kadar da uzatabileceğiz. Şimdilik bütün kötü başlangıçlara rağmen çok iyi bir rakama ulaştık. 12 milyon rakamı ile kapatabiliriz. 9 milyon 200 bin civarında bir turist şu ana kadar kenti ziyaret etti.” dedi.

“Avrupa vatandaşları ağırlıklı geliyor”

Turizmcilerin pandemide büyük emek verdiğini belirten Turgut, “Turizmin pazar ve ürün çeşitliliği olayı biz aslında pandemi ile birlikte emek vererek sağladık. Kapalı pazarların idamesini bulduk, yeni ürün çeşitliliği bulduk. Bu yeni pazarlar bu aradaki farkı kapatmaya yetti. Şu anda Avrupa ve İngiltere vatandaşları daha ağırlık olarak geliyor. Yüzde 90 üzerinde bir doluluk var. Sezona girerken karamsardık. Bugün daha farklı bir konumdayız. Turizmde yüzlerin güldüğünü söyleyebiliriz.” dedi.

“Avrupa'da birinci sıradayız”

Rakamları değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise “Öncelikle tabii ki bu rakam 10 milyonu geçecek. Bunun müjdesini vermek isterim. Türk turizminin başkenti Antalya, 5 yıldızlı otellerimizin ve tatil köylerimizin olması dolayısıyla dünyada 10'uncu sırada. Ama Avrupa'da birinci sıradayız.Mavi bayrak sayısında Avrupa'da birinci sırada yer alıyoruz. Bu anlamda deniz, kum, güneş ve ören yerlerimiz 500 antik kenti ile bir tarih olan yer şehrimiz. Aynı zamanda kış turizminde bin 500 üzerinde spor takımlarının geldiği böylesine güzel bir yer.” sözlerine yer verdi.