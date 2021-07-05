Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon haziranda yüzde 1,94 artarken, yıllık bazda yüzde 17,53 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Haziran ayı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

TÜFE haziranda yüzde 1,94 artarken, yıllık bazda yüzde 17,53 rakamına ulaştı.

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 6 GRUP DAHA DÜŞÜK, 6 GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış yüzde 2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,13 ile haberleşme, yüzde 7,05 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,86 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 26,29 ile ulaştırma, yüzde 25,69 ile ev eşyası ve yüzde 19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

AYLIK TÜFE'YE GÖRE İSE 5 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 7 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,35 ile haberleşme, yüzde 0,80 ile sağlık ve yüzde 0,88 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,50 ile ev eşyası, yüzde 4,46 ile eğlence ve kültür ve yüzde 3,82 ile lokanta ve oteller oldu.

AYLIK ZAM ŞAMPİYONU YURTİÇİ TURLAR

Haziran ayında en çok yurtiçi turlar zamlandı. Yurtiçi turlardaki artış yüzde 51,60 oldu. İkinci sırada ise yüzde 14,72 ile elektrikli süpürge oldu. Üçüncü sırada ise yüzde 14.60 ile makyaj malzemeleri yer aldı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,46 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun 16,97'ye çıkacağı hesaplanmıştı.