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    Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek kapanışı

    Borsa İstanbul küresel piyasalardan ayrışarak rekorlar kırmaya devam ederken, dünkü kapanışı 2.393,39 puanla zirveye taşındı.
    • AA
    • 09.04.2022 - 08:51
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    Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek kapanışı

    Borsa İstanbul yükselişini sürdürerek içinde bulunduğumuz haftayı tüm zamanların en yüksek seviyesinden tamamladı.

    Borsa'nın kapanış rekoru 2.393,39 puan

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,06 değer kazancıyla tamamlayarak hem günlük hem de haftalık kapanış rekorunu 2.393,39 puana taşıdı.

    BIST 100 endeksi yüzde 48,20 puan arttı

    6 hafta üst üste yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 48,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık ve holding endeksi yükseldi

    Bankacılık endeksi yüzde 5,41, holding endeksi yüzde 3,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile turizm oldu.

    Borsa İstanbul dan tüm zamanların en yüksek kapanışı #1

    Destek ve direnç konumu

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.400 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade ederek, olası düşüşlerde 2.320 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.


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