Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

Küresel piyasalarda, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltan açıklamaların ardından risk iştahının arttığı ve emtia fiyatlarında da düşüş yaşandığı görüldü.

Dünya ekonomisini oluşturan unsurlar da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayına ilişkin toplantı tutanaklarına odaklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Avrupa'da savaş istemediklerini, müzakere süreciyle ilgili tekliflerde bulunduklarını söyledi.

TANSİYON KISMEN AZALDI

Yapılan açıklamaların iki ülke arasındaki tansiyonu kısmen yatıştırmasıyla küresel çapta risk iştahı artarken, pay piyasalarında alımlar, altın ve petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında ise geri çekilme hızlandı.

BRENT PETROLÜN FİYATI DÜŞTÜ

Jeopolitik risklerdeki artışla 94,7 dolarla Ekim 2014'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyelerde bulunan Brent petrolün varil fiyatı, haber akışının ardından dün 90,7 dolar seviyelerine kadar geriledi.

ALTININ ONS FİYATI 1.880 DOLAR

Dün 1.880 dolarla yaklaşık 8 ayın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı ise 1.845 doların altına inerken, bugün 1.853 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Öte yandan Avrupa'da doğalgaz fiyatları vadeli işlemlerde dün 80 euro seviyelerinden 67 euroya kadar gerilerken, bugün 70 euro seviyesinde dengelendi.

ECB'NİN FAİZ HAREKETİ BEKLENİYOR

Avrupa'da Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışı ve bu paralelde enerji fiyatlarındaki hareketlilik gündemin odağında kalmaya devam ederken, yükselen enflasyon baskıları karşısında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ilk faiz artırımını ne zaman gerçekleştireceğine ilişkin sözle yönlendirmeler de yakından izleniyor.

PİYASALARDA BUGÜN AÇIKLANACAK VERİLER:

10.00 İngiltere, ocak ayı TÜFE

10.00 Türkiye, aralık ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, aralık ayı konut fiyat endeksi

16.30 ABD, ocak ayı perakende satışlar

17.15 ABD, ocak ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

22.00 FOMC toplantı tutanakları