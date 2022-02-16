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- Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
- AA
- 16.02.2022 - 09:24
- Güncelleme : 16.02.2022 - 09:41
Dünya ekonomisini oluşturan unsurlar da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayına ilişkin toplantı tutanaklarına odaklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Avrupa'da savaş istemediklerini, müzakere süreciyle ilgili tekliflerde bulunduklarını söyledi.
TANSİYON KISMEN AZALDI
Yapılan açıklamaların iki ülke arasındaki tansiyonu kısmen yatıştırmasıyla küresel çapta risk iştahı artarken, pay piyasalarında alımlar, altın ve petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında ise geri çekilme hızlandı.
BRENT PETROLÜN FİYATI DÜŞTÜ
Jeopolitik risklerdeki artışla 94,7 dolarla Ekim 2014'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyelerde bulunan Brent petrolün varil fiyatı, haber akışının ardından dün 90,7 dolar seviyelerine kadar geriledi.
ALTININ ONS FİYATI 1.880 DOLAR
Dün 1.880 dolarla yaklaşık 8 ayın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı ise 1.845 doların altına inerken, bugün 1.853 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Öte yandan Avrupa'da doğalgaz fiyatları vadeli işlemlerde dün 80 euro seviyelerinden 67 euroya kadar gerilerken, bugün 70 euro seviyesinde dengelendi.
ECB'NİN FAİZ HAREKETİ BEKLENİYOR
Avrupa'da Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışı ve bu paralelde enerji fiyatlarındaki hareketlilik gündemin odağında kalmaya devam ederken, yükselen enflasyon baskıları karşısında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ilk faiz artırımını ne zaman gerçekleştireceğine ilişkin sözle yönlendirmeler de yakından izleniyor.
PİYASALARDA BUGÜN AÇIKLANACAK VERİLER:
10.00 İngiltere, ocak ayı TÜFE
10.00 Türkiye, aralık ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu
13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı sanayi üretimi
14.30 Türkiye, aralık ayı konut fiyat endeksi
16.30 ABD, ocak ayı perakende satışlar
17.15 ABD, ocak ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı
22.00 FOMC toplantı tutanakları