Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2021 yılı için yüzde 6'dan yüzde 9'a çıkardığını açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün yayınladığı "Global Makro Görünüm 2022-23" raporund,a küresel ekonomiye dair öngörülerini paylaşırken aynı zamanda Türkiye ekonomisi için de önemli açıklamalarda bulundu.

Moody's, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

İHRACATIN ARTMASI BÜYÜME TAHMİNİNİ ARTIRDI

Artan ihracat geliri, istihdamdaki olumlu seyri ve koronavirüs salgını etkilerinden güçlenerek çıkan Türkiye ekonomisi için Moody's, 2021 yılı için öngördüğü yüzde 6'lık büyüme tahminini yüzde 9'a çıkardı.

“TÜRKİYE'NİN TOPARLANMASINI BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYOR”

Kuruluş, "Parasal genişleme ve kredi büyümesi ile bol likidite desteği Türkiye'nin toparlanmasını büyütmeye devam ediyor." değerlendirmesini yaparken, büyümenin 2022 ve 2023 yıllarında da devam edeceğine değindi.

TÜRKİYE’DEN 2022'DE YÜZDE 4,8, 2023'DE İSE YÜZDE 5'LİK BÜYÜME BEKLENTİSİ

Moody's, 2022 yılında yüzde 4,8, 2023 yılında ise yüzde 5'lik büyüme beklediğini açıkladı.

KÜRESEL EKONOMİDE 2021'DE YÜZDE 5,8, 2022'DE YÜZDE 4,4 VE 2023'DE YÜZDE 3,2 BÜYÜME TAHMİNİ

Moody's raporda küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,8, 2022 yılında yüzde 4,4 ve 2023 yılında yüzde 3,2 büyüyeceği tahminine de yer verdi.

“TÜRKİYE’DE ENFLASYON ORANI 2022’DE YÜZDE 16,4’E DÜŞECEK”

Moody's'ın raporunda Türkiye’de enflasyon oranının ise bu yıl yüzde 19 ve gelecek yıl da yüzde 16,4’e düşeceği tahmin edildi.