Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,87 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 1.394,42 puana yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,20 ile turizm oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,20 yükseliş kaydetti.

DÜN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞI YAŞANDI

Dün açıklanan sanayi üretim verilerinin beklentileri aşması ile rekorlara devam eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kazanarak 1.388,55 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.394,58 puana taşıdı.

YAPTIRIMLARIN ETKİSİ PİYASALARDA SINIRLI KALACAK

Analistler, ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almasının beklentiler doğrultusunda olduğunu, bunun piyasalara etkisinin sınırlı kalmasının beklenebileceğini ifade etti.