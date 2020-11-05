64 yıldır arıcılık yaparak hayata tutunuyor

Ardahan’da emekli öğretmen Kazım Arıcı, 64 yıldır soy ismini aldığı arıcılık mesleğini yürütüyor.

Ardahan’da ilerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyarak, soyadını aldığı arıcılık mesleğini sürdüren emekli öğretmen Kazım Arıcı, uzun ve sağlıklı yaşamını arılara, bala ve doğal yaşamaya bağlıyor.

EŞİ VEFAT EDENE KADAR KENDİSİNE YARDIM ETTİ

Merkeze bağlı Sugöze köyünde oturan 6 çocuk babası, 15 torun sahibi 97 yaşındaki Kazım Arıcı, çocuklarının evlenerek, başka şehirlere gitmesiyle birlikte mesleğine eşiyle birlikte devam etti. Arıcı, eşinin de 10 yıl önce vefat etmesi üzerine yalnız kaldı.

ARILARI İLE BİR ÇOCUK GİBİ İLGİLENİYOR

Arıcılık sevdasından vazgeçmeyen Kazım Arıcı, her sabah kalkıp, arıları ile bir çocuk gibi ilgileniyor. Onlarla konuşan Arıcı, "Onlar benim bir sevdam." diyor.

1 KOVANLA BAŞLADI, 50 KOVANA ÇIKTI

Bu mesleğe bir kovan arıyla başladığını ve birkaç yıl içerisinde bu sayının 50’ye kadar çıktığını söyleyen Kazım Arıcı, "Dedem zamanında Ahıska’dan arı getirmiş 2 kovan. O zamandan bu zamana devam ettiriyoruz. Soy ismimi aldığım arıcılık mesleğini de devam ettiriyorum.

"CUMHURİYETLE YAŞITIM"

Yaşım 97, Cumhuriyetle yaşıtım. Ben şimdiye kadar ciddi bir sağlık sorunu yaşamadım. Bunu mesleğime yani arıya ve bala borçluyum. Stresten uzak çalışıyorsun. Arılar bal verdiğinde, oğul verdiğinde seviniyorsun. Arının verdiği mutluluk hiçbir şeyde yoktur.

"ONLAR BENİM CİVCİVLERİM"

Onlar benim civcivlerimdir. Sabah kalkarım, kovanların hepsini ziyaret ederim. Çalışmalarına bakarım. Bir çocuk gibi ilgilenirim onlarla." dedi.