Nisan ayı cari açık rakamları belli oldu

Cari işlemler açığı, Nisan ayında yıllık bazda 3 milyar 584 milyon dolar düşüşle 1 milyar 712 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Nisan 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar oldu.

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSU

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 332 milyon dolar azalarak 1 milyar 513 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesinin de geçen yılki 339 milyon dolar net çıkışa karşılık, bu yıl 811 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu.

Altın ve enerji dışı cari işlemler hesabı, geçen yılın aynı ayındaki 3 milyar 548 milyon dolar açıktan, bu yıl nisanda 942 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 596 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 110 milyon dolar artarak 1 milyar 258 milyon dolara, ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 212 milyon dolar artarak 248 milyon dolara yükseldi.

BEKLENTİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2 milyar 430 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.

MARTTA CARİ AÇIK VERİSİ

Cari işlemler hesabı martta 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 192 milyon dolar olmuştu.