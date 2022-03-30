Küresel piyasalar, yoğun veri gündemine odaklandı

Rusya-Ukrayna savaşının küresel pay piyasaları için başlıca risk unsuru olmaya devam etse de müzakerelere ilişkin olumlu haberlerin risk algısını törpüledi.

İstanbul'da dün Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmeler küresel piyazala olumlu yansıdı.



Bugün ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını söyledi.

MÜZEKERELERDEN GELEN HABERLER PİYASALARI YUMUŞATTI

Müzakerelerden gelen haberlerin barış yolunda iyimserliği artırmasıyla dünya genelinde pay piyasalarında yükseliş eğilimi güçlendi, petrol fiyatları ve dolar endeksi sert düştü.

Buna karşın Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkinliğini artırmayı ve bunlardan kaçınma yollarını kapatmayı görüşmesi, petrol fiyatlarının kayıplarının bir kısmını geri almasını beraberinde getirdi.

YARIN OPEC TOPLANTISI YAPILACAK

Brent petrolün varil fiyatı, dün 111,6 dolar seviyelerinden 102 dolara kadar gerilemesinin ardından günü 108,8 dolardan kapatırken, yarın gerçekleştirilecek 27'inci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı öncesi bugün 108 dolar seviyelerinde dengelendi.

ABD'DE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

Jeopolitik risklere ilişkin iyimserliğin yanı sıra ABD'de dün beklentilerin üzerinde gelen Tüketici Güven Endeksi'nin ardından dün New York borsasında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,97, S&P 500 endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,84 değer kazandı.

DOLAR ENDEKSİ YATAY SEYREDİYOR

Dolar endeksi dün yüzde 1'in üzerinde düşüşle 98,2'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Şu dakikalarda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,36 ve 2 yıllık tahvil faizi yüzde 2,33 seviyelerinde işlem görüyor. ABD'nin endeks vadeli kontratları ise satıcılı seyrediyor.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELDİ

Avrupa tarafında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, enflasyon kaygıları ve Rus gazına alternatif arayışları gündemdeki yerini koruyor. Müzakere umutları ile dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,79, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,08 yükseldi.

EURO DOLAR PARİTESİ 1,1137

Euro/dolar paritesi, dolara olan talebin azalmasıyla dün 1,1137 ile yaklaşık 2 haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

ASYA PİYASALARI KARIŞIK

Asya cephesinde Çin'de artan koronavirüs vaka sayıları karşısında uygulanan kapanma tedbirleri ile Japonya'da merkez bankası müdahalesine karşın tahvil piyasasından çıkışlar risk iştahını törpülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 geriledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

DOLAR/TL 14,5828

Dolar/TL dün iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü de yüzde 1,6'lık azalışla 14,5828'den kapatırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,6180'den işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, mart ayı ekonomik güven endeksi

11.00 Avrupa, ECB Başkanı Lagard'ın konuşması

12.00 Euro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi

15.00 Almanya, mart ayı enflasyon

15.15 ABD, mart ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, 2021 yılı 4. çeyrek büyüme