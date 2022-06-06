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    ABD'nin enflasyon verileri piyasalara yön verecek

    Verilerin yönlendirdiği küresel piyasalarda bu hafta ABD'nin enflasyon rakamlarını açıklaması önem kazandı.
    • 06.06.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 10:21
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    ABD'nin enflasyon verileri piyasalara yön verecek

    Bugün yurt dışında veri gündemi sakin. Ancak enflasyon endişesi dünya genelinde varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor.

    Küresel piyasalar, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi ve perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklandı.

    Enflasyon tüm dünyanın ortak sorunu. Bu nedenle açıklanacak enflasyon verileri piyasalara yön veriyor. Dünyanın ekonomik devi ABD'nin enflasyon verisinin ayrı bir önemi var.

    Yatırımcının odağında ABD enflasyonu var

    AA'nın haberine göre, enflasyon endişesi dünya genelinde varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ederken, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

    Geçen hafta açıklanan istihdam verileri, ABD ekonomisinde çarkların hızla dönmeye devam ettiğine işaret ederek resesyon endişelerini yatıştırsa da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz adımlarını yıl sonuna kadar sürdürebileceği tahminleri de arttı.

    ABD nin enflasyon verileri piyasalara yön verecek #1

    Petrol önce yükseldi, sonra düştü

    Çin'in koronavirüs salgınıyla mücadelede uygulamaya aldığı kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırması sonrası ülkenin petrol talebinin artması beklenirken Suudi Arabistan, Asya'ya sattığı petrolün fiyatını yükseltti. ABD'nin Venezuela'nın Avrupa'ya petrol ihraç etmesine izin verebileceğine yönelik haber akışı ise petrol fiyatlarındaki yükselişi törpüledi.

    Brent petrol 119,5 dolarda

    Cuma günü 120,6 dolarla 9 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkan Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftaya yüzde 0,8 düşüşle 119,5 dolardan başladı.

    ABD nin enflasyon verileri piyasalara yön verecek #2

    Buğday fiyatları yükseldi

    Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ile saldırması ise barış umutlarını azaltırken, ABD'de vadeli işlem piyasalarında buğday kontratlarındaki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı.

    New York Borsası değer kaybetti

    Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,63, Nasdaq endeksi yüzde 2,47 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya ise alıcılı başladı.

    Avrupa'da gözler ECB'nin bu hafta yapacağı para politikası toplantısına çevrilirken, bankanın bu toplantıda varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurması bekleniyor.

    Avrupa piyasaları değer kaybetti

    Cuma günü, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya ise yükselişle başladı.
    Asya'da Çin'in koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına almasının ardından tekrar normalleşmeye başlaması ve ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifelerde değişikliğe gidebileceği beklentisiyle birlikte risk iştahı arttı.

    Bakırın libresi son 1 ayın en yüksek seviyesinde

    Çin'de ekonominin normale dönmeye başlaması ayrıca emtia fiyatlarını desteklerken, bakırın libresi 4,38 dolarla son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.
    Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, mayıs ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 41,4'e yükselse de, daralmanın devam ettiğine işaret etti.

    Asya piyasaları değer kazandı

    Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

    Dolar/TL 16,5640

    Dolar/TL ise cuma günü yüzde 0,3 azalışla 16,4176'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,5640 seviyesinde işlem görüyor.

    Piyasalarda bugün takip edilecek veri:

    14.30 Türkiye, mayıs ayı reel efektif döviz kuru


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