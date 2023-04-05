700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplantı bugün 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında kamudaki işçi ücretlerine yapılacak zammı konuşmak için taraflar bir araya geliyor. Bugünkü toplantıdan işverenin teklifinin belirlenmesi bekleniyor.

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2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ işçi kesimini temsil ediyor. İşverenleri ise Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS).

Tüm taraflar bugün, kamudaki işçi ücretlerine yapılacak zammı konuşmak için saat 14.00'de bir araya gelecek.

İşçilerin talebi: 15 bin lira aylık brüt taban ücret+ yüzde 15 refah payı

İşçi tarafı 20 Ocak'ta taleplerini bunmuş, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi ve bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi istenmişti.

Birinci altı ay için yüzde 45 zam ve enflasyon farkı

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor.

Kamu işçilerine ilave tediye talebi

Bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekileri de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi kapsıyor

Görüşme; Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.