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- ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Petrol sondaj kulesi sayısı, stoklar fiyatları belirleyen etmenler olarak takip ediliyor.
- 28.05.2022 - 09:35
ABD'de petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 2 azalışla 574'e indi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 215 adet arttı.
Brent petrolün varil fiyatı arttı
Perşembe gününü 114,17 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 115,56 dolar seviyesinde tamamladı.
WTI tipi ham petrol 114,09 dolar
AA'nın haberine göre, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 115,07 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 114,09 dolar seviyesinde tamamlamıştı.