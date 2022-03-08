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    8 Mart 2002 Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 8 Mart Salı günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 12:03
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    8 Mart 2002 Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor. Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla altın hediyeleri için de aramalar hızlandı.

    Bugün gram altın 931 liradan işlem görürken çeyrek ise 1530 lira oldu.

    Peki 8 Mart 2022 Salı altın fiyatları ne kadar? İşte 12.00 verilerine göre güncel rakamlar..

    8 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 931,44

    SATIŞ: 931,63

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.514,00

    SATIŞ: 1.530,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 6.046,00

    SATIŞ: 6.097,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 3.036,00

    SATIŞ: 3.063,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 6.084,47

    SATIŞ: 6.135,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 845,26

    SATIŞ: 871,78

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 2.008,48

    SATIŞ: 2.008,84


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