Ankara'da Teknoloji ve Verimlilik Fuarı başladı: Yeni çözümler sergileniyor

8. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, başta savunma sanayi olmak üzere bilişimden tarıma, sağlıktan ulaşıma birçok sektörde akıllı çözüm teknolojilerini bir araya getiriyor. Fuar, ileri düzey teknolojik ürünlerin sergilenmesi ve verimlilik odaklı çalışmaların geniş kitlelere yayılmasını hedefliyor.

Ankara Bilim Üniversitesi'nin "Yapay Zeka Teknolojileri" temalı 8. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı 16-19 Nisan arasında Ankara'da Ata Congresium gerçekleştiriliyor.

Üniversite öğrencilerine ve girişimcilere kariyer yönlendirmesi, firmalara verimlilik farkındalığı ve yeni iş fırsatları sunulması amacıyla düzenlenen fuarda yapay zeka, savunma sanayii, robotik ve akıllı çözüm teknolojiler ele alınıyor.

8. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Başkanı Sayın Prof. Dr. Haluk Görgün, Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü ve Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir'in katılımlarıyla başladı.

"AB-TÜRKİYE: REKABET GÜCÜNÜ BİRLİKTE GELİŞTİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ATO Congresium'da düzenlenen 8. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ile "AB-Türkiye: Rekabet Gücünü Birlikte Geliştiriyoruz" konulu sempozyumda konuştu.

Cevdet Yılmaz yaptığı konuşmada en büyük amaçlarının teknolojileri tüm ülkeye yaymak olduğunu vurguladı.

"DEĞİŞEN İŞ GÜCÜ PİYASALARINA UYUM SAĞLAMAK İÇİN BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMLARINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakanlık olarak değişen iş gücü piyasalarına uyum sağlamak amacıyla beceri geliştirme ve yeniden beceri kazandırma programlarına büyük önem verdiğimizi ifade etmek isterim.” dedi.

Fuarda konuşan Bakan Işıkhan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta iki okulda yaşanan silahlı saldılara değinerek, "Yaşadığımız menfur okul saldırılarında hayatını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Eğitim camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah bizlere bu tür acıları bir daha göstermesin.” dedi.

"RUTİN VE TEKRARA DAYALI İŞLER DİJİTALLEŞME VE OTOMASYONUN ETKİSİYLE GİDEREK AZALMAKTA"

Işıkhan, teknolojik dönüşüm çağında olduklarını ve bu dönemin çalışma hayatının da yeniden kökten şekillendiği bir dönem olduğunu vurgulayarak, "Dünya Ekonomik Forumu'nun son raporuna göre önümüzdeki süreçte 92 milyon işin ortadan kalkacağı ancak bunun yanında yaklaşık 170 milyon yeni işin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Bu tablo bize net olarak şunu göstermektedir; değişim kaçınılmazdır ancak doğru hazırlıklarla ve öngörülerle bu değişimi aynı zamanda büyük bir fırsata dönüştürebiliriz. Özellikle teknolojik gelişmelerin yön verdiği alanlarda ciddi bir büyüme beklenmektedir. Günümüzde yapay zeka, büyük veri, finansal teknolojiler ve yazılım geliştirme gibi alanlar ön plana çıkarken aynı zamanda inşaat, tarım, lojistik ve hizmet sektörleri de büyümenin taşıyıcı unsurları olmaya devam edecektir. Çiftlik işçiliğinden yazılıma, teslimat sürücülüğünden sağlık ve bakım hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede yeni fırsatlar doğmaktadır. Bununla birlikte bazı mesleklerin önemini kaybettiğini de görmekteyiz. Özellikle verimlilikle doğrudan ilintili olan, beceri gerektirmeyen, rutin ve tekrara dayalı işler, dijitalleşme ve otomasyonun etkisiyle giderek azalmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Sürekli öğrenme anlayışını yaygınlaştırmanın, insanlara yeniden beceri kazandırma fırsatı sunmanın ve gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamanın ortak sorumlulukları olduğunun altını çizen Bakan Işıkhan, "Bizler de Bakanlık olarak değişen iş gücü piyasalarına uyum sağlamak amacıyla beceri geliştirme ve yeniden beceri kazandırma programlarına büyük önem verdiğimizi ifade etmek isterim. Amacımız gençlerimizin bugün gibi yarının işlerine de hazır olmasını sağlamaktır. Tabii ki ‘teknolojik dönüşüm, çalışma hayatının geleceği' gibi konular söz konusu olduğunda en fazla önem verdiğimiz grupların başında gençlerimiz gelmektedir. Ki bu fuarın da en önemli ziyaretçileri kıymetli gençlerimiz olacaktır. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ve teşrifleriyle ‘Gençliğin Üretim Çağı-GÜÇ' adını verdiğimiz programımızın tanıtımını yaptık. GÜÇ programındaki en önemli amacımız, gençlere doğrudan maddi destek sağlamak yerine onları üretime dahil etmek, düzenli bir çalışma hayatına geç kalmadan girmelerini ve gelir elde etmelerini sağlamaktır. Özellikle mezuniyet sonrasında gençlerin ‘NEET' adı verilen, ne eğitime ne istihdama katılmayan gençlere yönelik çok daha kalıcı ve etkili çözümler sunmaktayız.” diye konuştu.

"E-DEVLET SİSTEMİNDE SGK OLARAK EN FAZLA KULLANILAN VE TIKLANAN KURUM DURUMUNDAYIZ"

Işıkhan, verimlilik ve teknoloji fuarlarının tüm dönüşümlerin merkezinde yer alan önemli organizasyonlar olduğuna dikkati çekerek, "Biz de Bakanlık olarak bu fuarda yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fuarda Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Mesleki Yeterlilik Kurumumuzun teknolojik dönüşüm ve verimlilik kapsamında yaptıklarını ve yapacaklarını sergiliyoruz. Teknolojik dönüşüme yönelik program ve projelere önem verdiğimiz gibi Bakanlık olarak da dijital dönüşümde önemli bir pozisyondayız. Özellikle dünyanın en ileri uygulamalarından biri olan E-Devlet sisteminde SGK olarak en fazla kullanılan ve tıklanan kurum durumundayız. 181 farklı uygulamamızla toplamda 1,5 milyardan fazla tıklanma gerçekleşmiş durumda. Hizmetlerimize hızlı ve güvenli olarak 7/24 erişim mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

"SAVUNMA SANAYİ PROJELERİ, UZUN SOLUKLU ANALİZ VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNDEN SÜZÜLÜYOR"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise savunma sanayiinde elde edilen başarıların temelinde güçlü bir metodolojik yaklaşım ve verimlilik anlayışının bulunduğunu belirtti. Görgün, savunma sanayiinde geliştirilen projelerin uzun soluklu analiz ve değerlendirme süreçlerinden süzüldüğünü ifade ederek, "Savunma sanayiimizin başarısının sırrı işte bu süreçlerden süzülen projelerin hayata geçirilmesidir. Bu çoğu kez mantıklı analitik yüzünden aynı zamanda bizim verimlilik anlayışımızın en net tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ VE VERİMLİLİKTE ÜÇ ANA EKSEN

Görgün, günümüzde teknoloji ve verimlilik alanında belirleyici unsurların üç ana eksende toplandığını belirterek, "İlk eksende yapay zeka destekli karar alma sistemleri, akıllı otomasyon ve veri odaklı üretim modelleri öne çıkmaktadır. İkinci eksende siber güvenlik, enerji verimliliği ve kritik altyapı dayanıklılığı ve tedarik zinciri sürekliliği belirleyici hale gelmektedir. Üçüncü eksende de teknolojik gelişmeler nedeniyle önemi azaldığı sanılan yüksek yetkinliklerle donatılmış insan kıymeti faktörü yer almaktadır. Biz başkanlık olarak verimliliği savunma sanayimizi şekillendiren en temel prensiplerimiz temel prensiplerimizden biri olarak görüyoruz. Bu yaklaşımla yer verimliliği sistemler geliştirerek güvenlik kapasitemizi güçlendiriyor." şeklinde konuştu.

Araştırma-geliştirme faaliyetlerine de değinen Görgün, Savunma Sanayii AR-GE Geniş Alan (SAGA) çağrıları kapsamında çok sayıda projenin yürütüldüğünü aktardı. Görgün, "Yapay zeka alanında üretken yapay zeka, çok modlu yapay zeka, açıklanabilir yapay zeka ve büyük aksiyon modelleri gibi başlıklarda 10'dan fazla yeni projeyi aynı anda yürütüyoruz. Yine SAGA çağrıları kapsamında kuantum alanında hesaplama, algılama, navigasyon ve haberleşme konularında projeler üretiyoruz." dedi.

"MİLLİ YETKİNLİK İNSANLA BAŞLAR"

Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında insan kaynağına yapılan yatırımların artırıldığını vurgulayan Görgün, teknik bilgi ile birlikte disiplin, liderlik ve sorumluluk bilincinin de öncelikli olduğunu ifade etti. Görgün, gençlerin erken aşamada doğru alanlara yönlendirilmesinin önemine işaret ederek, "Milli ürün, milli yetkinlikle elde edilir. Milli yetkinlik de insan kıymetine yapılan doğru yatırımla gelişir." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ, 8. VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ FUARI'NDA KONUŞTU:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, okullarda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin, "Sosyolojik, kültürel boyutundan teknoloji bağımlılık meselelerine varıncaya kadar uluslararası bağlantılı istihbarat örgütlerinin veya farklı radikal örgütlerin oluşturduğu network etkilerine varıncaya kadar birçok boyutuyla ne tür tedbirler alabiliriz bunlar üzerinde önümüzdeki haftalarda, aylarda muhtemelen çok daha yoğun bir tartışma yaşayacağız." dedi.

Yılmaz, ATO Congresium'da düzenlenen 8. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan elim hadiselerin herkesi derinden sarstığını, yürekleri dağladığını belirtti.

Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ile öğrencilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara şifa dileyen Yılmaz, "Tüm milletimizin başı sağ olsun. Kimliğimizden, siyasi görüşümüzden bulunduğumuz konumdan bağımsız hepimizin ortak acısı. Bu tür zamanlarda ortak acılara sahip olmayı ve bunu paylaşabilmeyi çok kıymetli buluyorum. Bu, bir milletin birliğini, beraberliğini ortaya koyar. Sayısı az da olsa bazı kesimlerin bu tür acıları polemiklerle, siyasi birtakım rant arayışlarıyla değerlendirmelerini milletimizin vicdanına havale ediyorum. Onlarla tartışacak durumda değiliz. Biz millet olarak bu acıyı öncelikle yaşayacağız ve bu ortak acımızı birliğimizle, beraberliğimizle paylaşacağız." diye konuştu.

"KAMUOYUMUZ ÇOK DAHA DOYURUCU BİR ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLECEKTİR"

Cevdet Yılmaz, yaşanan olayla ilgili çok yönlü bir inceleme ve soruşturma sürecinin devam ettiğini, ilgili tüm kurumların gece gündüz demeden bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Tüm bakanlıklar ve ilgili kurumların olayın kendileriyle ilgili boyutunu en küçük detaya bakarak analiz ettiğine dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yaşanan olayların çok boyutlu bir şekilde soruşturulması, incelenmesi sonucunda kamuoyumuz çok daha doyurucu bir şekilde bilgilendirilecektir. Böyle hadiselerin tekrar yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin, uzun vadeli neler yapılması gerektiğini de önümüzdeki dönemde daha çok konuşacağız. Bu tür hadiselerin maalesef dünyanın farklı ülkelerinde de geçmişte yaşandığını gördük. Biz de maalesef ilk defa böyle bir farklı hadiseyle karşı karşıyayız. Sosyolojik, kültürel boyutundan teknoloji bağımlılık meselelerine, uluslararası bağlantılı istihbarat örgütlerinin veya farklı radikal örgütlerin oluşturduğu network etkilerine varıncaya kadar birçok boyutuyla ne tür tedbirler alabiliriz bunlar üzerinde önümüzdeki haftalarda, aylarda muhtemelen çok daha yoğun bir tartışma yaşayacağız.

"BARIŞTAN, İSTİKRARDAN, ADALETTEN YANA TAVRIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Yılmaz, yaşanan hadiselerin dünyanın farklı bir yere geldiğini gösterdiğini, bu yeni ortamın çok boyutlu bir şekilde iyi okunması gerektiğini dile getirdi.

Kamu kurumlarıyla, akademisiyle, sivil toplumuyla, düşünce kuruluşlarıyla, dünyanın içinden geçtiği durumun hep birlikte çok daha derinlemesine analiz edilmesinin önemini vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

Dünyamızda güç mücadelesinin yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Hep birlikte bunun farkında olmamız lazım. Maalesef bu güç mücadelesi bizim coğrafyamıza odaklanmış durumda. Adeta bu mücadelenin sahası haline gelmiş durumda yakın coğrafyamız, bölgemiz. Gazze'de yaşanan insanlık dışı hadiselerden Irak'ın, Suriye'nin yaşadıkları, en son İsrail'in kışkırtmasıyla İran'a yönelik başlayan savaş, bölgemizi bir ateş çemberine çevirmiş durumda. Ukrayna-Rusya çatışması, Balkanlar'daki, Kafkaslar'daki tartışmalar, bütün bunlarla çok farklı bir dönemden geçtiğimizi görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak istikrarımızı korumaya, güvenli liman vasfımızı pekiştirmeye devam edeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın, hangi provokasyonları ortaya koyarsa koysun, bir taraftan gücümüzü tahkim etmeye, caydırıcı bir güç olarak konumumuzu daha üst seviyelere taşımaya devam edeceğiz. Bir taraftan da barıştan, istikrardan, adaletten, hukuktan yana tavrımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki bu politikamız, önümüzdeki dönemde çok farklı perspektifler açacak önümüze.

"DÜNYAMIZ DAHA ADALETLİ BİR ŞEKİLDE YENİDEN ŞEKİLLENECEKTİR"

Cevdet Yılmaz, hukuktan, ahlaktan, merhametten, adaletten uzak bir şekilde "Güçlüysem istediğimi yapabilirim" diyenlerin çoğaldığı bir dönemde olduklarını, böyle dönemlerin çok uzun süre devam edeceğine inanmadığını söyledi.

Bu dönemlerin insanlık tarihinde ayıplı dönemler olarak anılacağını ifade eden Yılmaz, "Bir dip dalga mutlaka gelecektir ve dünyamız daha adaletli bir şekilde yeniden şekillenecektir. Buna yürekten inanıyorum. İşte bu geçiş sürecinde çok akılcı, gerçekçi politikalarla hareket etmek durumundayız. Hem gerçekçi olacağız, ayaklarımız yere basacak, içinden geçtiğimiz dönemi iyi okuyup buna göre tedbirler alacağız hem de hiçbir zaman orta ve uzun vadeli hedeflerimizi, değerlerimizi ihmal etmeden bunu yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu yapıyoruz." dedi.

"TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM SIRADAN BİR DÖNÜŞÜM DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dünyanın ekonomik, jeopolitik gerilimli dönemden geçerken diğer taraftan da teknolojik olarak da büyük bir dönüşüm içinde olduğunu aktardı.

Yapay zeka başta olmak üzere büyük bir küresel teknolojik dönüşümün içinde olunduğunu anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

Bu teknolojik dönüşüm sıradan bir dönüşüm değil. Bunu iyi okumamız gerekiyor. Yatay bir teknoloji. Kamu yönetiminden savunma sanayisine, sağlıktan eğitime her alanı derinden etkileyen bir teknolojik dönüşümden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz de bunu çok iyi görmek ve ona göre tutum geliştirmek durumundayız. İki tarafı var işin. Bir taraftan bu yeni teknolojiler, dijitalleşme, yapay zeka muazzam imkanlar sunuyor. Verimliliği arttırmak, çok daha etkili bir çalışma düzeni oluşturmak, yenilikler yapmak için büyük fırsatlar sunuyor. Ama bir taraftan da bu teknolojiler maalesef insanlık tarihinde görülmemiş ölçüde zulümler işlenmesine de zemin hazırlıyor. İkisini aynı anda gerçekleştiriyor. Bizim görevimiz, işte bu dengeyi korumak, ekonominin verimliliğini arttıracak, sosyal adaleti geliştirecek tarafını güçlendirmek diğer taraftan sosyal ve siyasal tahribatlarını da en aza indirmek.

"SADECE TEKNİK, BİLİMSEL İLERLEME BİR TOPLUMUN MEDENİ YAPMIYOR"

Ahlaki değerlerden kopuk bir teknolojik ilerlemenin toplumları nereye getirdiğini en iyi Gazze'de gördüklerini söyleyen Yılmaz, dünyanın en gelişmiş teknolojik seviyeye sahip ülkelerinden birinin, dünyanın en büyük zulümlerinden, soykırımlarından birini işlediğini vurguladı. Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

Dolayısıyla şunu bilmemiz gerekiyor. Eğitim sistemimiz açısından da, medya politikalarımız açısından da çok kıymetli diye inanıyorum. Teknolojik ilerleme insani değerlerden kopuk olduğu zaman hiçbir anlam, değer ifade etmiyor. İnsani değerlerle birleştiği, bu ölçülerle bir arada bir işlem gördüğü zaman son derece kıymetli. Bunu yaşadığımız dönemde maalesef büyük acılarla, somut örneklerle görüyoruz. Dolayısıyla ileri toplum olma, geri toplum olma, bunları tekrar tartışmakta büyük büyük fayda var. Sadece teknik, bilimsel ilerleme bir toplumun medeni yapmıyor. Bunu ahlakla, hukukla, insani değerlerle birleştirmeyen bir toplumun olsa olsa bir zulüm makinesine döndüğünü görüyoruz. Bizim amacımız hem teknolojiye açık olmak, teknolojinin getirdiklerini en üst düzeyde değerlendirmek hem de bu karanlık boyutu en aza indirecek şekilde tedbirler almak, yolumuza etmek.

"EN BÜYÜK AMACIMIZ TEKNOLOJİLERİ TÜM ÜLKEYE YAYMAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fuarlar vesilesiyle paylaşılan gelişmelerin Türkiye'nin teknolojik egemenlik yolculuğundaki kararlılığını ve özgüvenini temsil ettiğini belirtti.

Teknolojiyi sadece kullanan, üretmeyen ülkelerin bağımsız olamayacağını vurgulayan Yılmaz, "Teknolojiyi sadece kullanmayacağız, üreteceğiz, geliştireceğiz, paylaşacağız ki egemenliğimizi de koruyabilelim." ifadesini kullandı.

Dijital teknolojiler, yapay zeka ve veri merkezleri gibi kritik alanlarda yatırımları desteklediklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

Yapay zeka ve yeni teknolojilerin en önemli risklerinden biri sosyal adaletsizliği arttırma riskidir. Bu teknolojiler sadece belli gruplar içinde kalırsa sosyal dengeleri bozar, adaletsizliği arttırır. Dolayısıyla en büyük amaçlarımızdan biri hükümet olarak bu teknolojileri tüm ülkeye yaymak, tüm nüfusumuzun bu teknolojilere erişimini sağlamak ve böylece sosyal adaleti zayıflatıcı değil aksine sosyal fırsatları arttırıcı, nerede doğmuş olursa olsun, hangi sosyoekonomik aile yapısından gelirse gelsin tüm çocuklarımız için fırsat eşitliğini arttırıcı bir şekilde yeni teknolojileri kullanmak istiyoruz. Türkiye olarak bu süreçleri takip eden değil, yön veren, bu süreçlere öncülük eden bir ülke olma iddiamızı sürdüreceğiz. Gelecek onu bugünden tasarlayanların, veriyi doğru okuyanların ve sürdürülebilirliği milli bir şuurla tesis edenlerin olacaktır.