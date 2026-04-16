230 milyar dolarlık ekonomi Bimser’le şekilleniyor

Küresel eğitim teknolojileri (EdTech) pazarının 2026 itibarıyla 230 milyar dolara ulaşması beklenirken, yıllık büyümenin yüzde 15-20 bandında devam edeceği öngörülüyor. Bu dev ekonominin merkezinde ise yazılım, yapay zeka ve veri odaklı yönetim sistemleri yer alıyor. Türkiye’de bu dönüşümün dikkat çeken aktörlerinden biri olan Bimser, üniversiteleri klasik yapılardan çıkarıp dijital işletmelere dönüştüren çözümleriyle öne çıkıyor.

VERİMLİLİK ARTIYOR

Bimser CEO’su Murat Atıcı, üniversitelerin artık sadece eğitim veren birer kurum olmaktan çıktığını belirterek, “Bu yapılar aynı zamanda birer süreç yöneten, veri analiz eden, risk ölçen, varlıklarını optimize eden kurumsal yapılara dönüşüyor” dedi. Bu kapsamda Bimser’in geliştirdiği çözümlerin üniversitelerde tüm operasyonların tek merkezden yönetilmesini sağladığını anlatan Atıcı, “Süreç yönetiminden kalite sistemlerine, risk kontrolünden kampüs varlık yönetimine kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz bu altyapılar sayesinde kurumlar yüzde 20 ile 35 arasında verimlilik artışı elde ediyor. Bu oran, yalnızca operasyonel iyileşme değil aynı zamanda ciddi bir maliyet avantajı ve kaynak optimizasyonu anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

İNSAN KAYNAĞI ODAKLI

Dijital dönüşümün en güçlü itici gücü olan yapay zeka ve Low-Code (Az Kod) teknolojilerinin üniversitelerde hızla yaygınlaştığına dikkat çeken Atıcı, şu bilgileri paylaştı:

2026’ya kadar kurumların yüzde 70’inin yapay zekayı entegre etmesi bekleniyor. Kurumsal uygulamaların yüzde 75’i Low-Code platformlarla geliştirilecek. Low-Code pazarının 65 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bimser’in geliştirdiği Synergy AI Low-Code Platformu’nun üniversitelerin bilgisayar mühendisliği ve programcılığı gibi bölümlerinin müfredatına dahil edilmesi, akademi ile özel sektör arasında stratejik bir iş birliği köprüsü kurulmasını sağlıyor.

AKADEMİ-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

Akademi-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla üniversitelerle program başlattıklarını da aktaran Atıcı, “İlk olarak 2022 yılında Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ile yapılan program, ardından Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi ile genişledi.” dedi.

Programda Bimser Academy tarafından öğrencilere ürün eğitimi verildiğini anlatan Atıcı, bu eğitimlerle birlikte uzman seviyede “Danışman/Teknik Destek Personeli” yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Atıcı, “Aynı zamanda öğrencilerin bilgilerini uygulamaya dönüştürebilmeleri için saha deneyimi kazandırılarak, iş hayatına avantajlı başlamalarına katkı sağlıyoruz.” diye konuştu.

TEK BİR YAPIDA YÖNETİM

Bimser’in geliştirdiği yazılım çözümleri, üniversitelerde farklı departmanların süreçlerini tek bir dijital yapı üzerinde yönetmesini mümkün kılıyor. Bu kapsamda Bimser eBA Plus platformu, üniversitelerde EBYS, talep, satın alma, izin, bütçe ve onay süreçleri gibi birçok idari iş akışını dijital ortama taşıyor. Bu sayede bürokratik süreçler hızlanırken akademik ve idari personelin operasyonel işlere ayırdığı zaman azalıyor. QDMS entegre yönetim sistemi platformu ise üniversitelerin kalite yönetimi ve akreditasyon süreçlerini merkezi bir yapı üzerinden yönetmesini sağlıyor. YÖKAK (Yükseköğretim Kalite Kurulu) ve farklı ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerinde dokümanların, süreçlerin ve denetimlerin izlenebilirliğini artırarak kurumsal hafızanın korunmasına katkı sunuyor.

SİSTEMATİK YAPI KURULUYOR

Bimser’in Kurumsal Varlık ve Bakım-Onarım Yönetim Sistemi çözümü bEAM ise üniversitelerin kampüs binaları, teknik altyapıları, araçları ve laboratuvar ekipmanları gibi fiziksel varlıklarının yaşam döngüsünü yönetmelerini sağlıyor. Öngörücü bakım yaklaşımı sayesinde arıza riskleri azaltılırken varlık yönetimi maliyetleri de optimize edilebiliyor. İç Kontrol ve Risk Yönetimi platformu QGRC de, üniversitelerin risk ve uyum süreçlerini merkezi olarak yönetmesine yardımcı oluyor. Özellikle KVKK, bilgi güvenliği ve kurumsal risk yönetimi alanlarında eğitim kurumlarının daha sistematik bir yapı kurmasına destek veriyor.