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- Hazine, yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine, yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, yarın tarihli 2 devlet tahvili ihalesi yapacağı duyuruldu.
- AA
- 09.01.2022 - 13:41
Kamu veya özel şirketlerin kaynak sağlamak amacıyla borçlanma senedi satmasına tahvil ihracı adı veriliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın gerçekleştirilecek ilk ihalede, 12 ay (378 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
BİR VE BEŞ YILLIK İKİ DEVLET TAHVİLİ İHRACI
Oniki ay vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yanı sıra yine yarın düzenlenecek ikinci ihalede 5 yıl (1.694 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.