Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
593.168
0.25%
BTXN Coin
33.30
-4.22%
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Hazine, yarın 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, yarın tarihli 2 devlet tahvili ihalesi yapacağı duyuruldu.
    • AA
    • 09.01.2022 - 13:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hazine, yarın 2 ihale düzenleyecek

    Kamu veya özel şirketlerin kaynak sağlamak amacıyla borçlanma senedi satmasına tahvil ihracı adı veriliyor.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın gerçekleştirilecek ilk ihalede, 12 ay (378 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

    BİR VE BEŞ YILLIK İKİ DEVLET TAHVİLİ İHRACI

    Oniki ay vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yanı sıra yine yarın düzenlenecek ikinci ihalede 5 yıl (1.694 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

    Hazine, yarın 2 ihale düzenleyecek #1


    Görüş Bildir