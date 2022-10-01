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    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

    Enerji fiyatları küresel piyasaların yön bulması açısından önemli bir rol oynarken, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet artış gösterdi.
    • 01.10.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 10:40
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    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

    Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes haftalık verileri yayınladı.

    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 23-30 Eylül haftasında önceki haftaya göre 2 adet artarak 604'e yükseldi.

    ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 176 adet arttı.

    Brent petrolün varil fiyatı haftayı 85,56 dolardan tamamladı

    AA'nın haberine göre, perşembe gününü 87,18 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 85,56 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 79,74 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 81,23 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

    petrol


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